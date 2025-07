Rodewischer Kirmes-Abend endet mit einem Knall im Dixi-Klo

Unbekannte haben vermutlich Feuerwerkskörper in der mobilen Toilette gezündet. Die Polizei sucht nach Zeugen.

Unbekannte haben am späten Samstagabend in Rodewisch ein mobiles Toilettenhäuschen zerstört. Etwa um 22 Uhr berichteten Ohrenzeugen von einem lauten Knall - unbekannte Täter hatten vermutlich mit Feuerwerkskörpern in einem Dixihäuschen an der Parkstraße /Parkallee hantiert und diese gezündet. Die Tat ereignete sich unweit der örtlichen...