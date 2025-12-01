Rückkehr einer historischen Museumspyramide im Vogtland - und warum sie kurz eine Pause machte

Pünktlich zum Rodewischer Weihnachtsmarkt am Samstag ist ein verloren geglaubtes Stück Heimatgeschichte wieder lebendig geworden.

Sechs Jahre war der Platz vor dem Museum auf der Rodewischer Schlossinsel zur Advents- und Weihnachtszeit leer geblieben. Am zeitigen Samstagnachmittag drehte sie sich wieder: Jene verloren geglaubte Pyramide, die einst zum Museum gehörte wie die Weihnachtsausstellung. Im Beisein vieler Besucher und begleitet vom Kinderchor und der...