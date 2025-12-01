Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Vogtland
  • |
  • Auerbach
  • |

  • Rückkehr einer historischen Museumspyramide im Vogtland - und warum sie kurz eine Pause machte

Die Rodewischer haben endlich ihre Pyramide zurück.
Die Rodewischer haben endlich ihre Pyramide zurück. Bild: David Rötzschke
Die Rodewischer haben endlich ihre Pyramide zurück.
Die Rodewischer haben endlich ihre Pyramide zurück. Bild: David Rötzschke
Auerbach
Rückkehr einer historischen Museumspyramide im Vogtland - und warum sie kurz eine Pause machte
Von Sylvia Dienel
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Pünktlich zum Rodewischer Weihnachtsmarkt am Samstag ist ein verloren geglaubtes Stück Heimatgeschichte wieder lebendig geworden.

Sechs Jahre war der Platz vor dem Museum auf der Rodewischer Schlossinsel zur Advents- und Weihnachtszeit leer geblieben. Am zeitigen Samstagnachmittag drehte sie sich wieder: Jene verloren geglaubte Pyramide, die einst zum Museum gehörte wie die Weihnachtsausstellung. Im Beisein vieler Besucher und begleitet vom Kinderchor und der...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
27.11.2025
3 min.
Beliebte Modellzüge aus Rodewisch fahren ab jetzt im Nachbarort: „Wir freuen uns über die Dauerleihgabe“
Frithjof Möckel vom Heimatverein Rebesgrün taxiert die Züge auf der H0-Anlage aus. Sie kommt vom Museum aus Rodewisch und wurde nach Rebesgrün verliehen.
Jahrelang ruhten die große HO-Zuganlage und der Moosmannberg aus dem Museum Göltzsch. Nun haben sie in Rebesgrün eine neue Heimat gefunden. Und das kam so.
Cornelia Henze
02.12.2025
2 min.
Industriepräsident sieht Standort "im freien Fall"
Auch die Stahlindustrie leidet.
In der deutschen Industrie droht das vierte Jahr in Folge ein Rückgang der Produktion. Der Industriepräsident schlägt Alarm.
30.11.2025
1 min.
Stadt Geringswalde erbt Meißener Porzellan
Teil des Porzellans aus der Manufaktur Meißen, die der Stadt Geringswalde vererbt wurde.
Die Kommune ist testamentarisch als Alleinerbin eines Vermögens eingesetzt worden. Die Stadträte entscheiden nun, wie damit umgegangen werden soll.
Marion Gründler
02.12.2025
2 min.
Nachbesetzung von Richterposten dauert fast zehn Monate
Am Landgericht Leipzig sind drei Richterstellen nicht besetzt. (Archivbild)
Wenn eine Richterstelle an Sachsens Land- und Amtsgerichten frei wird, bleibt sie oft monatelang unbesetzt. Aktuell müssen 14 Stellen nachbesetzt werden.
04.11.2025
3 min.
Diese Vogtländer bringen Pyramide nach langer Pause wieder in Gang: „Wir sind kein AfD-Verein“
Alle Pyramiden-Figuren brauchen einen neuen Anstrich, sind sich die Vereinsmitglieder einig: Bernd Siegl, Tino Wolf, Frank Heinz, Bernd Schink und Ursula Heinz mit Enkelin Hannah.
Rodewisch bekommt seine gute, alte Weihnachtspyramide wieder. Der neue Kulturverein Museum Göltzsch macht, dass sie sich wieder dreht. Unter Einwohnern herrscht (Vor)Freude. Aber es gibt auch Fragen.
Cornelia Henze
15:30 Uhr
4 min.
VW Sachsen: Gericht erlässt Strafbefehl gegen Ex-Betriebsratschef Uwe Kunstmann
Der frühere Betriebsratschef von VW Sachsen, Uwe Kunstmann. Ende September hatte er den Vorsitz abgegeben.
Nach seiner skandalösen Unfallfahrt muss der frühere Betriebsratsvorsitzende nun eine Geldstrafe zahlen. Für ihn hätte es schlimmer kommen können: Einem Eintrag ins Führungszeugnis entgeht er knapp.
Jan-Dirk Franke
Mehr Artikel