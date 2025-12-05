Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Aufgepasst, Liam, Nick, Luca: Am 10. Dezember dreht sich zum zweiten Mal das Karussell gratis auf dem Auerbacher Weihnachtsmarkt.
Aufgepasst, Liam, Nick, Luca: Am 10. Dezember dreht sich zum zweiten Mal das Karussell gratis auf dem Auerbacher Weihnachtsmarkt. Bild: Cornelia Henze
Aufgepasst, Liam, Nick, Luca: Am 10. Dezember dreht sich zum zweiten Mal das Karussell gratis auf dem Auerbacher Weihnachtsmarkt.
Aufgepasst, Liam, Nick, Luca: Am 10. Dezember dreht sich zum zweiten Mal das Karussell gratis auf dem Auerbacher Weihnachtsmarkt. Bild: Cornelia Henze
Auerbach
Runde zwei für Gratis-Karussellfahrten: So hat die Stadt Auerbach entschieden
Redakteur
Von Cornelia Henze
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Erstmals hat das Kinder-Fahrgeschäft auf dem Weihnachtsmarkt nichts gekostet. Aber reicht das Geld der Bürgerstiftung für eine Wiederholung?

Selten war das Kinderkarussell am Mittwoch, 3. Dezember, so gut besucht: 1000 Mädchen und Jungen eroberten Feuerwehrauto, Polizeiwagen, Rakete und Helikopter auf dem Karussell. Der Grund: Dank der Auerbacher Bürgerstiftung waren alle Fahrten ganztägig kostenlos. Nachdem die Kämmerin Kassensturz gemacht hat, wurde festgestellt: Das Geld reicht...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
19:32 Uhr
3 min.
Schüler gegen Wehrpflicht - Tausende Teilnehmer bei Streik
In Dresden begann der Protest um 10.00 Uhr.
Bundesweit setzen junge Menschen mit den Demonstrationen ein Zeichen gegen die Wehrpflicht. In Sachsen beteiligen sich Tausende an den Aktionen.
04.12.2025
1 min.
Dieser Blitzer im Vogtland entwickelt sich zur Einnahmequelle für den Kreishaushalt
Der Blitzer in Schöneck löste im halben Jahr 3742-mal aus.
Das Gerät am Ortseingang von Schöneck ist für den Vogtlandkreis lukrativ. Im ersten Halbjahr seines Bestehens wurde eine beachtliche Summe eingenommen.
Daniela Hommel-Kreißl
27.11.2025
2 min.
Erstmals auf dem Weihnachtsmarkt in Auerbach: Was Kindern mit Spenden ermöglicht werden soll
Mit den Spenden sollen Kinder freie Fahrt auf dem Karussell bekommen.
Die Bürgerstiftung Auerbach hat eine Spendenaktion gestartet. Mit ihr soll Kindern eine besondere Aktion zum Familientag auf dem Weihnachtsmarkt ermöglicht werden.
Florian Wunderlich
16:00 Uhr
3 min.
Gratis-Karussellfahrten im Vogtland: „Ich sehe das als Geschenk“
Finn und Nora fahren schon die fünfte Runde auf dem Kinderkarussell. Mutter Astrid Essbüchel macht das diesmal nichts aus: Sie zahlt keinen Cent für das Fahrgeschäft.
Und noch eine Runde mehr: Das war die Devise am Mittwoch auf Auerbachs Weihnachtsmarkt. Viele Kinder wollten gar nicht mehr runter vom Fahrgeschäft. Die Eltern freute das, denn sie zahlten keinen Cent.
Cornelia Henze
08:03 Uhr
3 min.
Nach Schnee, Eis und milden Temperaturen in Sachsen: Kommt nächste Woche der Winter zurück?
Hier und da Schnee und Glatteis gab es in Sachsen bereits in den vergangenen Tagen - steht das nun wieder bevor?
Vor wenigen Tagen hatten wir noch Glätteunfälle in Südwestsachsen, nun wird es milder. Bleibt das so? Was kommende Woche auf den Freistaat zukommt.
Patrick Hyslop
19:36 Uhr
5 min.
Streaming erobert Hollywood – Netflix übernimmt Warner Bros.
Netflix erobert Hollywood.
Ein Chef von Warner Bros. verspottete einst Netflix als "albanische Armee", die nicht die Welt erobern könne. Jetzt will der Streaming-Dienst das Hollywood-Studio übernehmen. Es gibt auch Gegenwind.
Andrej Sokolow und Evelyn Denich, dpa
Mehr Artikel