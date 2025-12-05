Runde zwei für Gratis-Karussellfahrten: So hat die Stadt Auerbach entschieden

Auerbach
Erstmals hat das Kinder-Fahrgeschäft auf dem Weihnachtsmarkt nichts gekostet. Aber reicht das Geld der Bürgerstiftung für eine Wiederholung?
Selten war das Kinderkarussell am Mittwoch, 3. Dezember, so gut besucht: 1000 Mädchen und Jungen eroberten Feuerwehrauto, Polizeiwagen, Rakete und Helikopter auf dem Karussell. Der Grund: Dank der Auerbacher Bürgerstiftung waren alle Fahrten ganztägig kostenlos. Nachdem die Kämmerin Kassensturz gemacht hat, wurde festgestellt: Das Geld reicht...
