Gratis-Karussellfahrten im Vogtland: „Ich sehe das als Geschenk“

Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Finn und Nora fahren schon die fünfte Runde auf dem Kinderkarussell. Mutter Astrid Essbüchel macht das diesmal nichts aus: Sie zahlt keinen Cent für das Fahrgeschäft.
Finn und Nora fahren schon die fünfte Runde auf dem Kinderkarussell. Mutter Astrid Essbüchel macht das diesmal nichts aus: Sie zahlt keinen Cent für das Fahrgeschäft. Bild: Cornelia Henze
Bei Gratis-Karussellfahrten werden auch die Teenager Liam, Nick und Luca wieder zu Kindern. Und sie belasten nicht das Taschengeld.
Bei Gratis-Karussellfahrten werden auch die Teenager Liam, Nick und Luca wieder zu Kindern. Und sie belasten nicht das Taschengeld. Bild: Cornelia Henze
So viel Zulauf bekommt Karussell-Besitzer Steve Schramm selten. Schon am zeitigen Nachmittag hatten über 100 Kinder Spaß auf dem Fahrgeschäft.
So viel Zulauf bekommt Karussell-Besitzer Steve Schramm selten. Schon am zeitigen Nachmittag hatten über 100 Kinder Spaß auf dem Fahrgeschäft. Bild: Cornelia Henze
Finn und Nora fahren schon die fünfte Runde auf dem Kinderkarussell. Mutter Astrid Essbüchel macht das diesmal nichts aus: Sie zahlt keinen Cent für das Fahrgeschäft.
Finn und Nora fahren schon die fünfte Runde auf dem Kinderkarussell. Mutter Astrid Essbüchel macht das diesmal nichts aus: Sie zahlt keinen Cent für das Fahrgeschäft. Bild: Cornelia Henze
Bei Gratis-Karussellfahrten werden auch die Teenager Liam, Nick und Luca wieder zu Kindern. Und sie belasten nicht das Taschengeld.
Bei Gratis-Karussellfahrten werden auch die Teenager Liam, Nick und Luca wieder zu Kindern. Und sie belasten nicht das Taschengeld. Bild: Cornelia Henze
So viel Zulauf bekommt Karussell-Besitzer Steve Schramm selten. Schon am zeitigen Nachmittag hatten über 100 Kinder Spaß auf dem Fahrgeschäft.
So viel Zulauf bekommt Karussell-Besitzer Steve Schramm selten. Schon am zeitigen Nachmittag hatten über 100 Kinder Spaß auf dem Fahrgeschäft. Bild: Cornelia Henze
Auerbach
Gratis-Karussellfahrten im Vogtland: „Ich sehe das als Geschenk“
Redakteur
Von Cornelia Henze
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Und noch eine Runde mehr: Das war die Devise am Mittwoch auf Auerbachs Weihnachtsmarkt. Viele Kinder wollten gar nicht mehr runter vom Fahrgeschäft. Die Eltern freute das, denn sie zahlten keinen Cent.

Klingeling! Die dreijährige Maja läutet resolut die Glocke des Feuerwehrautos und lacht, als sich das Karussell beginnt zu drehen. Auch Vater Florian L’Orange freut sich. Denn dank der Auerbacher Bürgerstiftung fährt seine Tochter am Mittwochnachmittag gratis auf dem Kinderkarussell. Und das nicht nur einmal. „Da kann ich sie heute...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
16:45 Uhr
1 min.
Coca-Cola-Truck in Freiberg: Datum steht fest
Ein Coca-Cola Truck im Dezember 2023 in der Nähe von München.
Die Freiberger dürfen sich auf ein weiteres Highlight im Advent freuen: Der rote Weihnachtstruck kommt tatsächlich. Was erwartet Besucher dort?
Cornelia Schönberg
04.12.2025
4 min.
Plauener Weihnachtsmarktbesucher vermissen einen Stammhändler: Wo ist der beliebte Rosterverkäufer geblieben?
Uwe Zeithammel am Mittwoch auf dem Plauener Weihnachtsmarkt. In diesem Jahr ist er dort nur noch Besucher.
30 Jahre lang prägte sein Imbissstand den Weihnachtsmarkt. In diesem Jahr ist Caterer Uwe Zeithammel nicht mehr dabei. Was der Abschied bedeutet und warum Ruhestand für den 64-Jährigen noch längst kein Thema ist.
Bernd Jubelt
02.12.2025
4 min.
„Günther Jauch macht keine Notdienste“: Warum eine Apotheke im Vogtland jetzt schließt
Nach 33 Jahren endet die Ära Bären-Apotheke: Andreas und Anne Babette Herzog schließen die Apotheke am 17. Dezember. Die letzten Jahre waren wirtschaftlich nicht einfach.
Kunden können es kaum fassen. Zum 17. Dezember schließt die Bären-Apotheke in Auerbach. Das Inhaber-Paar geht in Ruhestand. Aber die Gründe für die Schließung sind ernstere.
Cornelia Henze
04.12.2025
2 min.
Maduro schildert Telefonat mit Trump als "respektvoll"
"Willkommen Dialog, willkommen Diplomatie", sagte Maduro. (Archivbild)
Der autoritäre Präsident hat sich erstmals zu seinem jüngsten Gespräch mit Trump geäußert. Während die USA seit Wochen den Ton verschärfen, setzt Maduro auf einen "respektvollen Dialog" der Staaten.
27.11.2025
2 min.
Erstmals auf dem Weihnachtsmarkt in Auerbach: Was Kindern mit Spenden ermöglicht werden soll
Mit den Spenden sollen Kinder freie Fahrt auf dem Karussell bekommen.
Die Bürgerstiftung Auerbach hat eine Spendenaktion gestartet. Mit ihr soll Kindern eine besondere Aktion zum Familientag auf dem Weihnachtsmarkt ermöglicht werden.
Florian Wunderlich
26.11.2025
2 min.
So macht Auerbach seinen Weihnachtsmarkt sicher
Sicherheit spielt auf dem Auerbacher Weihnachtsmarkt eine große Rolle.
Mit einem verschärften Sicherheitskonzept startet Auerbach ab Freitag in den zweiwöchigen Weihnachtsmarkt. Was sich rund um den Neumarkt und die Innenstadt ändern wird.
Cornelia Henze
Mehr Artikel