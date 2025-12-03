Gratis-Karussellfahrten im Vogtland: „Ich sehe das als Geschenk“

Und noch eine Runde mehr: Das war die Devise am Mittwoch auf Auerbachs Weihnachtsmarkt. Viele Kinder wollten gar nicht mehr runter vom Fahrgeschäft. Die Eltern freute das, denn sie zahlten keinen Cent.

Klingeling! Die dreijährige Maja läutet resolut die Glocke des Feuerwehrautos und lacht, als sich das Karussell beginnt zu drehen. Auch Vater Florian L'Orange freut sich. Denn dank der Auerbacher Bürgerstiftung fährt seine Tochter am Mittwochnachmittag gratis auf dem Kinderkarussell. Und das nicht nur einmal. „Da kann ich sie heute...