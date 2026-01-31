MENÜ
  • Runter von der Couch, rein in die Skischuhe: Loipen-Expertin aus dem Vogtland verrät schönste Touren

Melanie Weiß ist auch an diesem Wochenende wieder in der Loipe. Ihre Erfahrungen teilt sie im Loipenbericht mit.
Melanie Weiß ist auch an diesem Wochenende wieder in der Loipe. Ihre Erfahrungen teilt sie im Loipenbericht mit. Bild: Melanie Weiß
Melanie Weiß ist auch an diesem Wochenende wieder in der Loipe. Ihre Erfahrungen teilt sie im Loipenbericht mit.
Melanie Weiß ist auch an diesem Wochenende wieder in der Loipe. Ihre Erfahrungen teilt sie im Loipenbericht mit. Bild: Melanie Weiß
Auerbach
Runter von der Couch, rein in die Skischuhe: Loipen-Expertin aus dem Vogtland verrät schönste Touren
Redakteur
Von Cornelia Henze
Auch am letzten Januar-Wochenende lockt der Schnee Langläufer in die Loipe. Sogar am Abend kann man noch losziehen.

Das beste Workout im Winter ist doch immer noch das Skifahren, sagt die Auerbacherin Melanie Weiß. Die 31-Jährige ist selbst passionierte Langläuferin und noch mehr Skaterin. Doch dabei belässt es die Sportlerin nicht. Für andere Freizeitsportler testet sie im Vogtland und Erzgebirge die Langlaufstrecken und bewertet sie tagaktuell im...
