  • Runter von der Couch, rein in die Skischuhe: Loipen-Expertin aus dem Vogtland verrät die schönsten Touren zum Feierabend

Loipentesterin Melanie Weiß auf der Nacht-Loipe Grünbach. Bestens gespurt, beleuchtet bis 20 Uhr, geeignet auch für Skating.
Loipentesterin Melanie Weiß auf der Nacht-Loipe Grünbach. Bestens gespurt, beleuchtet bis 20 Uhr, geeignet auch für Skating. Bild: Melanie Weiß
Auerbach
Von Cornelia Henze
Lohnt doch eh nicht, nach der Arbeit noch mal in die Loipe zu gehen? Wintersport-Expertin Melanie Weiß sagt: Doch! Sie kennt die besten Feierabend-Touren. Schnell und hell.

Das beste Workout im Winter ist doch immer noch das Skifahren, sagt die Auerbacherin Melanie Weiß. Die 31-Jährige ist selbst passionierte Langläuferin und noch mehr Skaterin. Doch dabei belässt es die Sportlerin nicht. Für andere Freizeitsportler testet sie im Vogtland und Erzgebirge die Langlaufstrecken und bewertet sie tagaktuell im...
