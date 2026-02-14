MENÜ
Steht noch unten ohne da: die beschädigte Hundetoilette am Wanderparkplatz Schnarrtanne.
Steht noch unten ohne da: die beschädigte Hundetoilette am Wanderparkplatz Schnarrtanne. Bild: Sylvia Dienel
Auerbach
Sachbeschädigung im Vogtland: Unbekannte montieren Hundetoilette ab
Von Sylvia Dienel
Der Entsorgungsbehälter am Wanderparkplatz in Schnarrtanne ist zweimal in Folge abmontiert und entfernt worden.

An einer Hundetoilette neben dem Friedhof in Schnarrtanne haben sich Unbekannte zu schaffen gemacht. Und das gleich zweimal in zeitlich kurzen Abständen. Beim ersten derartigen Fall war der am Wanderparkplatz in Richtung Rützengrün beheimatete Behälter im benachbarten Wald gelandet und gefunden worden. „Vielleicht hat jemand etwas gegen...
