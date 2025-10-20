Sachsens Landwirtschaftsminister kommt ins Vogtland: „Ich möchte wissen, wo die Säge klemmt“

Auerbach
CDU-Minister Georg-Ludwig von Breitenbuch tourt am 27. Oktober durch den Landkreis. Dabei möchte er auch mit Bürgern ins Gespräch kommen.
Der sächsische Umwelt - und Landwirtschaftsminister Georg-Ludwig von Breitenbuch (CDU) startet eine neue Tour durch die Landkreise. Der Auftakt führt ihn am kommenden Montag, 27. Oktober, ins Vogtland. Dort trifft sich der Politiker mit Vertretern aus Landwirtschaft, Forst und Naturschutzeinrichtungen, teilte das sächsische Umwelt- und...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.