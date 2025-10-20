Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Vogtland
  • |
  • Auerbach
  • |

  • Sachsens Landwirtschaftsminister kommt ins Vogtland: „Ich möchte wissen, wo die Säge klemmt“

Sachsens Landwirtschaftsminister Georg-Ludwig von Breitenbuch.
Sachsens Landwirtschaftsminister Georg-Ludwig von Breitenbuch. Bild: Robert Michael/dpa/Archiv
Sachsens Landwirtschaftsminister Georg-Ludwig von Breitenbuch.
Sachsens Landwirtschaftsminister Georg-Ludwig von Breitenbuch. Bild: Robert Michael/dpa/Archiv
Auerbach
Sachsens Landwirtschaftsminister kommt ins Vogtland: „Ich möchte wissen, wo die Säge klemmt“
Redakteur
Von Sabine Schott
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

CDU-Minister Georg-Ludwig von Breitenbuch tourt am 27. Oktober durch den Landkreis. Dabei möchte er auch mit Bürgern ins Gespräch kommen.

Der sächsische Umwelt - und Landwirtschaftsminister Georg-Ludwig von Breitenbuch (CDU) startet eine neue Tour durch die Landkreise. Der Auftakt führt ihn am kommenden Montag, 27. Oktober, ins Vogtland. Dort trifft sich der Politiker mit Vertretern aus Landwirtschaft, Forst und Naturschutzeinrichtungen, teilte das sächsische Umwelt- und...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
21.10.2025
4 min.
„Eine Schande für unseren Ort“ – Einstiger Schuldirektor kämpft gegen Missstand im Erzgebirge
Siegfried Meßner will sich nicht damit abfinden, dass das Bachgeländer in seinem Heimatort Steinbach weiter vor sich hin rostet.
Steinbach ist einst zum schönsten Dorf Sachsens gekürt worden. Seitdem sind rund 30 Jahre vergangen und haben ihre Spuren im Ort hinterlassen. Besonders am Dorfbach entlang.
Kjell Riedel
22.10.2025
5 min.
"Der Nachbar": So liest sich Fitzeks neuer Psychothriller
Mit "Der Nachbar" erscheint nun der neue Psychothriller von Sebastian Fitzek.
Ein Nachbar, der immer hilft? Klingt erst mal gut. Doch in Sebastian Fitzeks neuem Psychothriller wird die Fürsorge schnell zur Bedrohung. Wie ist der Bestseller-Autor selbst als Nachbar drauf?
Sabrina Szameitat, dpa
20.10.2025
2 min.
Neuer Anlauf für Franken-Sachsen-Magistrale: Hofer Oberbürgermeisterin zu Gesprächen in Berlin
Die Franken-Sachsen-Magistrale von Nürnberg nach Dresden ist im bayerischen Abschnitt immer noch nicht elektrifiziert.
Pendler aus dem Vogtland hoffen, dass die Bahnstrecke nach Nürnberg bald duchgängig elektrifiziert ist, um schneller am Ziel zu sein. Doch das kann noch dauern. Was Vogtland-Landrat Thomas Hennig sagt.
Sabine Schott
20.10.2025
2 min.
Mehrere Interessenten wollen Chemnitzer Ratskeller wiederbeleben
Der Chemnitzer Ratskeller gilt als einer der schönsten in Deutschland.
Seit vielen Jahren liegt im Herzen der Stadt ein Traditionslokal im Dornröschenschlaf. Das Rathaus sucht nach potenziellen Betreibern. Mit Erfolg?
Michael Müller
15:30 Uhr
4 min.
Gekündigte Verträge im Vogtland: Auerbacher Autismuszentrum reicht im Oktober Klage gegen Landratsamt ein
Komplette Reizüberflutung? Ob Autismus dahintersteckt, stellen Fachärzte für Psychotherapie oder Psychotherapeuten fest.
Im Konflikt zwischen dem Autismuszentrum Vogtland in Auerbach und dem Landratsamt sind die Fronten verhärtet. Wie es soweit kam, was das für Eltern autistischer Kinder jetzt bedeutet und wie der aktuelle Stand ist.
Uwe Selbmann
22.10.2025
2 min.
OpenAI bettet ChatGPT in Web-Nutzung ein - eigener Browser
Mit einem eigenen Browser will OpenAI ChatGPT stärker bei der Nutzung von Websites etablieren. (Archivbild)
Internet-Nutzer steuern Websites tagtäglich über Browser-Software wie Chrome oder Safari an. Beim Konkurrenz-Programm Atlas von OpenAI soll der Chatbot ChatGPT ein ständiger Begleiter sein.
Mehr Artikel