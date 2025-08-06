Sattelzug stößt in Rodewisch mit Pkw zusammen

Auerbach
Rund 10.000 Euro sind die Schadensbilanz einer Kollision. Wie es zu dem Verkehrsunfall gekommen ist.
Zwei Fahrzeuge sind bei einem Verkehrsunfall am Dienstag, 5. August, in Rodewisch zusammengestoßen. Darüber hat die Polizei berichtet. Der Lastwagenfahrer wollte die Fahrspur wechseln, was den Unfall ausgelöst hat. Geschehen ist das gegen 13 Uhr. Der 61-Jährige war zu dieser Zeit mit einem Sattelzug der Herstellermarke DAF in Rodewisch...
