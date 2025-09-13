Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
An der Talsperre Muldenberg locken oberhalb der Sperrmauer neue Schautafeln.
Bild: Joachim Thoß
An der Talsperre Muldenberg locken oberhalb der Sperrmauer neue Schautafeln.
Bild: Joachim Thoß
Auerbach
Schautafeln locken mit Neuigkeiten zu vogtländischer Talsperre
Von Margitta Rosenbaum
Neue Infotafeln ergänzen den schönen Blick auf die Talsperre Muldenberg und erzählen von der Geschichte der Staumauer und der Arbeit der Talsperrenverwaltung. Was wird gezeigt?

Sieben neue Schautafeln hat die Landestalsperrenverwaltung im Bereich der Brücke an der Talsperre errichten lassen. Zum 100-jährigen Jubiläum waren die Infotafeln aufgestellt worden. Damit wurde der bei Einheimischen und Touristen beliebte Platz weiter aufgewertet. Bisher luden dort schon Sitzbänke zum Verweilen ein. Jetzt werden Wanderer...
