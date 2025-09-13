Schautafeln locken mit Neuigkeiten zu vogtländischer Talsperre

Neue Infotafeln ergänzen den schönen Blick auf die Talsperre Muldenberg und erzählen von der Geschichte der Staumauer und der Arbeit der Talsperrenverwaltung. Was wird gezeigt?

Sieben neue Schautafeln hat die Landestalsperrenverwaltung im Bereich der Brücke an der Talsperre errichten lassen. Zum 100-jährigen Jubiläum waren die Infotafeln aufgestellt worden. Damit wurde der bei Einheimischen und Touristen beliebte Platz weiter aufgewertet. Bisher luden dort schon Sitzbänke zum Verweilen ein. Jetzt werden Wanderer...