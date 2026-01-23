Schließung ist vom Tisch: Wie eine Praxis für Fußpflege im Vogtland gerettet wurde

Auerbach
Eigentlich sollte die Podologie-Praxis von Nicole Geißler in Grünbach seit Anfang des Jahres dicht sein. Nun betreibt sie die Praxis im Januar dennoch. Wie geht es danach für ihre Kunden weiter?
Eigentlich hatte Nicole Geißler die Hoffnung schon aufgegeben. „Nachdem ich weder eine neue Mitarbeiterin noch eine Nachfolgerin gefunden hatte, wollte ich meine Podologie-Praxis zum Jahresende schließen.“ Eine bittere Entscheidung. Seit 25 Jahren hat sie ihre Praxis für medizinische Fußpflege in Grünbach geleitet - und das mit Herzblut....
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.