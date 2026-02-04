MENÜ
Die Toilettenanlage entsteht neu nahe des Eingangs, losgelöst vom Herrenhaus auf der Schlossinsel.
Die Toilettenanlage entsteht neu nahe des Eingangs, losgelöst vom Herrenhaus auf der Schlossinsel. Bild: Architekturbüro Heinisch
Auerbach
Schlossinsel Rodewisch wird zur Baustelle: Was sich verändert und was bleibt
Redakteur
Von Cornelia Henze
0:00 Anhören

Jetzt wird die Landesgartenschau 2029 greifbar. Im Freudenthal wird gerodet und auf der Schlossinsel gebaut. Worauf die Bauherren nicht verzichten wollen.

Auf und in jeder öffentlichen Location sind sie unverzichtbar: die Toiletten. Die Sanitäranlagen sind es denn auch, welche innerhalb des großen Umbaus der Schlossinsel Rodewisch als erstes neu entstehen. Der Grund: Der alte, unmittelbar an das Herrenhaus angebaute Toilettentrakt, wird schon 2026 abgerissen, um dort neu gestalten zu können. Der...
