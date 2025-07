Schwerer Unfall in Auerbach: Radfahrer gestürzt

Ein 46-Jähriger ist bei einem Unfall in Auerbach schwer verletzt worden. Die Polizei hat noch keine genaue Erklärung für den Unfallhergang.

Bei einem Unfall in Auerbach ist am Dienstagmorgen ein Fahrradfahrer schwer verletzt worden. Wie ein Sprecher der Polizeidirektion Zwickau am Mittwoch mitteilte, war der 46-Jährige gegen 8.45 Uhr mit seinem Fahrrad auf der Straße Freudenthal von Auerbach in Richtung Rodewisch unterwegs. Als er von der Straße auf den anliegenden Radweg wechseln...