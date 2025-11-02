Jetzt kostenfrei lesen bis 06. Nov. 17:00!

Schweres Thema im Vogtland aufgegriffen: Wenn junge Menschen an der Seele krank werden

Schulangst, Mobbing, Notendruck, Probleme zu Hause: Sie können der Anfang für eine Depression bei jungen Menschen sein. Darum ging es einen ganzen Tag in Auerbach.

Auerbach. Als Marathon an Informationen bezeichnet Mitinitiatorin Brigitte Mothes den Tag der seelischen Gesundheit. Organisatoren waren die Selbsthilfegruppe Aktiv gegen Depression aus Auerbach, das Gesundheitsamt Vogtlandkreis und die Stadt Auerbach. Wiederholt widmete sich der Tag psychischen Erkrankungen bei Kindern und Jugendlichen.

Roadtripp durch die Depression

450 Teilnehmer folgten der Einladung, welche sich an Jugendliche richtete. Unter dem Motto "Expedition Depression" stand diese Gruppe im Fokus, wie auch der gleichnamige Film. Die Schüler sahen den Roadtrip von fünf depressiven Jugendlichen und setzten sich mit dem ernsten Thema auseinander. Das Besondere: Viele der Akteure haben selbst Bekanntschaft mit der Krankheit gemacht. So auch die Referenten Eva Jahnen und Markus Bock, die Einblick in ihr Leben mit Depression gaben. Abseits der Vorträge gab es Hilfsangebote an den Ständen verschiedener sozialer Einrichtungen. Livemusik, Bogenschießen sowie Fotobox rundeten das Programm ab.

Volles Haus für die Organisatoren des Tages der seelischen Gesundheit: Katharina Schumann, Psychiatriekoordinatorin des Vogtlandkreises (links) und Brigitte Mothes, Selbsthilfegruppe Aktiv gegen Depression. Bild: Hagen Hartwig Volles Haus für die Organisatoren des Tages der seelischen Gesundheit: Katharina Schumann, Psychiatriekoordinatorin des Vogtlandkreises (links) und Brigitte Mothes, Selbsthilfegruppe Aktiv gegen Depression. Bild: Hagen Hartwig

Ärzte und Sozialarbeiter haben das Wort

Der Abend in der Göltzschtalgalerie Nicolaikirche richtete sich an Lehrer, Behandler wie Ärzte, Psychotherapeuten sowie Menschen in der Kinder- und Jugendarbeit. "Der Saal war mit über 100 Teilnehmern gut gefüllt. Das macht deutlich, wie notwendig Informationen über das Thema psychische Erkrankungen bei Kindern- und Jugendlichen ist", so Brigitte Mothes. Die Auerbacherin hat mehrere Selbsthilfegruppen gegründet, ist Motor der Veranstaltung und hat Spezialisten auf dem Gebiet der Depression für diesen Tag gewonnen.

Hier ist der Staat in der Pflicht

Dazu gehörten Ann-Kathrin Saffenreuther, wissenschaftliche Mitarbeiterin der LMU München, und Professor Florian Zepf, Leiter der Uniklinik Jena. Kurz aufatmen von dem schweren Thema ließ Marie- Luise Gunst, Sängerin, Songwriterin und Botschafterin der Deutschen Depressionsliga. Sie verarbeitete ihre Depression mit Musik und hat sich unter dem Titel "Gunstwerk" die Aufklärung zur Erkrankung auf die Fahnen geschrieben. Heiß diskutiert wurde zum Thema "psychische Gesundheit von Kindern und Jugendlichen", das als ein gesellschaftlich relevantes Thema noch mehr staatliches Handeln erfordere, so Mothes. (cze)