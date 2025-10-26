Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Am Tag der seelischen Gesundheit dreht sich am Mittwoch in Auerbach alles um das Thema Depression.
Am Tag der seelischen Gesundheit dreht sich am Mittwoch in Auerbach alles um das Thema Depression. Bild: dpa
Am Tag der seelischen Gesundheit dreht sich am Mittwoch in Auerbach alles um das Thema Depression.
Am Tag der seelischen Gesundheit dreht sich am Mittwoch in Auerbach alles um das Thema Depression. Bild: dpa
Auerbach
Wege aus der Depression: Wie ein Film im Vogtland dabei helfen kann
Von Margitta Rosenbaum
Das Thema Depression ins Gespräch bringen, das ist Anliegen einer Veranstaltung zum Tag der seelischen Gesundheit in Auerbach. Film, Vorträge und Musik laden ein, dem Thema offen zu begegnen.

Die Selbsthilfegruppe „Aktiv gegen Depression“ in Auerbach und das Gesundheitsamt des Vogtlandkreises laden zum Tag der seelischen Gesundheit am kommenden Donnerstag von 9 bis 16 Uhr in die Schlossarena ein. Der Film „Expedition Depression" zeigt fünf Jugendliche auf einem Roadtrip durch Deutschland. Sie haben selbst Depression erlebt und...
