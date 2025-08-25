Seit 25 Jahren leer: Baufälliges Haus im Vogtland soll abgerissen werden

Die Stadt Falkenstein will ein baufälliges Gebäude in der August-Bebel-Straße abreißen lassen. Die Situation sei kritisch, daher hat es die Stadt jetzt eilig.

Seit 25 Jahren steht ein Wohn- und Geschäftshaus in der August-Bebel-Straße in Falkenstein leer. Jahrelang hat es in das Gebäude hineingeregnet. Inzwischen ist es vom Dach bis zum Keller beschädigt. „Die Situation ist kritisch", sagte Falkensteins Bürgermeister Marco Siegemund (CDU) im Stadtrat, der den Abriss des Hauses nun auf den Weg...