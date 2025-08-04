Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Einmal Mühlhäuser - immer Mühlhäuser: Die Weggezogene Nicole Wirth mit Sohn Jannik treffen den Mühlhäuser Ben.
Einmal Mühlhäuser - immer Mühlhäuser: Die Weggezogene Nicole Wirth mit Sohn Jannik treffen den Mühlhäuser Ben. Bild: Johannes Flechsig
Einmal Mühlhäuser - immer Mühlhäuser: Die Weggezogene Nicole Wirth mit Sohn Jannik treffen den Mühlhäuser Ben.
Einmal Mühlhäuser - immer Mühlhäuser: Die Weggezogene Nicole Wirth mit Sohn Jannik treffen den Mühlhäuser Ben. Bild: Johannes Flechsig
Auerbach
So geht Nachbarschaft: Wie in einem Vogtland-Dorf gefeiert wird
Redakteur
Von Cornelia Henze
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Für eine Party braucht es nicht viel: Bierbänke, Tische, Musikbox, Grill. Warum diese 65 Bewohner aus Eich so gerne feiern.

„Gute Nachbarschaft schafft Heimat. Das weiß jeder, der schon einmal anderes erlebt hat“, sagt Clemens Dörfel. Er ist einer von den rund 60 Bewohnern der Mühlhäuser im Treuener Ortsteil Eich. Sie bezeichnen sich als Mühlhäuser - und sind für ihre Sommerfeste unter Nachbarn bekannt. Am Wochenende stieg das zehnte Straßenfest auf dem...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
14:00 Uhr
2 min.
Ehrenbürger auf Heimatbesuch: Wer spaziert denn da durch Zwickau?
Bernd-Lutz Lange am Mittwochmittag mit seinen Verwandten zu Besuch in Zwickau.
Mit neugierigen Blicken erkunden drei Berliner die Muldestadt – begleitet von einem, der hier aufgewachsen ist und zu vielen Orten ganz persönliche Geschichten beizusteuern hat.
Thomas Croy
06.08.2025
2 min.
Bryan Adams in Chemnitz: Tausende Fans pilgern zur Küchwaldwiese
Nicole Felber (l.) und Peggy Weber aus Flöha sind zwei von Tausenden Fans, die das Bryan-Adams-Konzert auf der Küchwaldwiese erleben wollen.
Der kanadische Musiker steht am Mittwochabend auf einer riesigen Bühne in Chemnitz. Die Vorfreude bei den Fans ist groß – und das Wetter passt auch.
Denise Märkisch
13:42 Uhr
2 min.
Fotograf entdeckt seltenen weißen Fuchs
Das Fell des Fuchses war nicht flauschig genug für einen Polarfuchs.
Ein Naturfotograf macht eine kuriose Entdeckung in der Nähe von München. Um einen Albino-Fuchs handelt es sich bei dem Tier allerdings nicht.
13:43 Uhr
1 min.
Dreifachmord im Westerwald: Was wir wissen – und was nicht
Die Suche am Fundort der Leiche ging auch am Donnerstag weiter.
Eine Familie wird getötet, der Täter flieht. Vier Monate später steht fest: Auch er ist tot. Was bisher bekannt ist.
17:00 Uhr
4 min.
Ganz heiß, ganz hoch, ganz dunkel: So schaut es aus im Brandschutzzentrum Vogtland
Ein heißes Bügeleisen kann der Anfang eines Brandes sein, erklärt Anja Haymann, Pädagogin im Brand- und Katastropehnschutzzentrum. Finn Essbüchel (vorn) hört aufmerksam zu.
Kaum ein Außenstehender hat die Gebäude betreten, in denen künftig Feuerwehrleute den Ernstfall proben. Ferienkinder aus Falkenstein durften nun durch die Röhre kriechen. Das gibts zu sehen.
Cornelia Henze
17.06.2025
4 min.
Ein heißes Thema mit Vorgeschichte: Wie das Vogtländische Feuerwehrzentrum nun heißen soll
Löschen unter extremen Bedingungen: Zwei Feuerwehrleute übten an der Wärmegewöhnungsanlage.
Das Kompetenzzentrum für Brand- und Katastrophenschutz im Treuener Ortsteil Eich soll im September fertig sein. Über ein Jahr wurde nach einem Namen gesucht. Wozu die Anlage dient.
Gunter Niehus
Mehr Artikel