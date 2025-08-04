So geht Nachbarschaft: Wie in einem Vogtland-Dorf gefeiert wird

Für eine Party braucht es nicht viel: Bierbänke, Tische, Musikbox, Grill. Warum diese 65 Bewohner aus Eich so gerne feiern.

„Gute Nachbarschaft schafft Heimat. Das weiß jeder, der schon einmal anderes erlebt hat“, sagt Clemens Dörfel. Er ist einer von den rund 60 Bewohnern der Mühlhäuser im Treuener Ortsteil Eich. Sie bezeichnen sich als Mühlhäuser - und sind für ihre Sommerfeste unter Nachbarn bekannt. Am Wochenende stieg das zehnte Straßenfest auf dem...