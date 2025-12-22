Solarstrom: Warum Stadträte im Vogtland mit einer Kabeltrasse fremdeln

Auerbach
Vom Treuener Umspannwerk bis zum Solarpark Weißensand im Lengenfelder Zuständigkeitsbereich sollen Kabel verlegt werden. Was einigen Stadträten an dem Projekt Bauchschmerzen verursacht.
Die geplante Kabeltrasse zwischen dem Treuener Umspannwerk und dem Lengenfelder Ortsteil Weißensand hat eine neue Hürde genommen. Zur jüngsten Sitzung gaben alle 19 anwesenden Stadträte im Rathaus der Trebastadt grünes Licht für den Bau. Leicht fiel die Entscheidung nicht. Schon der Technische Ausschuss hatte sich längere Zeit damit befasst...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.