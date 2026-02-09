Sollen Patienten Zahnarztkosten selbst zahlen? Was ein Mediziner aus dem Vogtland dazu sagt

Kassenpatienten sollen ihre Zahnbehandlung selbst zahlen: Die Forderung des CDU-Wirtschaftsverbandes stößt damit auch auf Unverständnis der Zahnärzte. Ein Zahnarzt aus Falkenstein erklärt warum.

Rund 4000 Patienten sitzen im Laufe eines Jahres auf dem Behandlungsstuhl von Zahnarzt Martin Hoy und seinen beiden angestellten Kollegen. Die einen häufiger, die anderen einmal im Jahr, um sich präventiv durchchecken zu lassen und sich dabei den Bonus-Stempel für die Krankenkasse abzuholen. Etwa 85 Prozent dieser Menschen sind Kassenpatienten...