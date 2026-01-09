Zahnarzt-Notdienst im Vogtland: Auf diese Änderungen müssen sich Patienten ab Freitag einstellen

In Sachen Zahnmedizin wird der Vogtlandkreis künftig als einheitlicher Notdienstbezirk behandelt. Die Umstellung soll die Organisation vereinfachen und die Dienste gerechter verteilen. Was das für die Patienten bedeutet.

In Anspruch nehmen will man ihn im Idealfall am besten gar nicht. Aber wenn man ihn braucht, dann muss es meistens schnell gehen – und dann ist es gut, dass es ihn gibt, den zahnärztlichen Notdienst.