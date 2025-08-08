Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Regionale Nachrichten und News
Spektakel am Schloss in Treuen: Am Wochenende findet das 20. Schlossfest statt.
Bild: Joachim Thoß/Archiv
Spektakel am Schloss in Treuen: Am Wochenende findet das 20. Schlossfest statt.
Bild: Joachim Thoß/Archiv
Auerbach
Spektakel in Treuen: Was Besucher beim 20. Schlossfest am Wochenende erwartet
Von Florian Wunderlich und Sylvia Dienel
Am Freitag beginnt in Treuen das Schlossfest. Bis Sonntag tauchen Besucher in die Geschichte des 400 Jahre alten Schlosses hautnah ein. Diese Punkte stehen im Jubiläumsjahr auf dem Programm.

Am Freitag startet die 20. Auflage des dreitägigen Treuener Schlossfestes. Dabei erwartet Besucher ein Programm mit Livemusik, Kutschfahrten, Ausstellungen und mehr, kündigt Sandra Finsterbusch vom Förderverein an. Die Eröffnung findet 18 Uhr statt. Höhepunkte sind die Nachstellung der Schlosserstürmung und ein großes Feuerwerk. 15...
