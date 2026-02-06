Spielfeld für vogtländische Nachwuchskicker braucht Kur

Das Fußballfeld für die Nachwuchskicker des 1. FC Rodewisch braucht eine Kur. Eine Förderung käme gerade recht.

Die Stadt Rodewisch bewirbt sich um eine Förderung über das Bundesprogramm „Sanierung kommunaler Sportstätten“. Hinter der Freizeitinsel wird ein ebener Platz als Ausweichspiel- und Trainingsfläche für die Nachwuchsarbeit des 1. FC Rodewisch genutzt. Der Platz verfügt weder über Linierung noch Ballfangzäune. Die Beleuchtung ist...