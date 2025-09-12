Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
  • Sportplätze verdrängen Kleingärten im Vogtland: „Es täte mir in der Seele weh, würde man mir meinen Garten nehmen“

Am Gartenhaus von Uwe und Ulrike Münchow wächst Wein. Werden sie weiter Gemüse anpflanzen, sich im Garten erholen und in das Grundstück investieren können? Die Münchows zweifeln.
Am Gartenhaus von Uwe und Ulrike Münchow wächst Wein. Werden sie weiter Gemüse anpflanzen, sich im Garten erholen und in das Grundstück investieren können? Die Münchows zweifeln. Bild: Cornelia Henze
Am Gartenhaus von Uwe und Ulrike Münchow wächst Wein. Werden sie weiter Gemüse anpflanzen, sich im Garten erholen und in das Grundstück investieren können? Die Münchows zweifeln.
Bild: Cornelia Henze
Auerbach
Sportplätze verdrängen Kleingärten im Vogtland: „Es täte mir in der Seele weh, würde man mir meinen Garten nehmen“
Von Cornelia Henze
Der in Treuen geplante Sport- und Kulturkomplex braucht Platz. Dafür sollen grüne Parzellen weichen. Die Kleingärtner wehren sich dagegen. Was die Bürgermeisterin dazu sagt.

Nach einem langen Arbeitsleben ist Ulrike Münchow nun in Rente gegangen. Die ehemalige Köchin hat für den neuen Lebensabschnitt Pläne geschmiedet. Viel Zeit will sie in ihrem Pachtgarten in der Treuener Anlage „Rosenblick“ verbringen. Seit 30 Jahren bauen sie dort Tomaten und Gurken an, erfreuen sich an den Blumen, feiern gesellige...
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
