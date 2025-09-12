Sportplätze verdrängen Kleingärten im Vogtland: „Es täte mir in der Seele weh, würde man mir meinen Garten nehmen“

Auerbach
Der in Treuen geplante Sport- und Kulturkomplex braucht Platz. Dafür sollen grüne Parzellen weichen. Die Kleingärtner wehren sich dagegen. Was die Bürgermeisterin dazu sagt.
Nach einem langen Arbeitsleben ist Ulrike Münchow nun in Rente gegangen. Die ehemalige Köchin hat für den neuen Lebensabschnitt Pläne geschmiedet. Viel Zeit will sie in ihrem Pachtgarten in der Treuener Anlage „Rosenblick“ verbringen. Seit 30 Jahren bauen sie dort Tomaten und Gurken an, erfreuen sich an den Blumen, feiern gesellige...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.