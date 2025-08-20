Spurensuche in Auerbacher Ortsteil: Wie die Kühreith zu ihrem Namen kam

In Reumtengrün weiß wohl jeder, was mit Kühreith gemeint ist: ein Teil des Unterdorfes. Wie das Gebiet zu seinem Namen kam und dass es noch eine „Reith“ gab, ist weniger bekannt.

Kühreith oder Kühreuth? Ist wahrscheinlich Geschmackssache und meint letztendlich dasselbe: einen Teil des Reumtengrüner Unterdorfes. Auf Landkarten ist er nicht zu finden. Dass es ihn trotzdem gibt, davon zeugen Busschilder an der Hauptstraße: Die beidseitige Haltestelle heißt „Kühreuth“. Eine Infotafel neben dem Schreiersgrüner Weg am... Kühreith oder Kühreuth? Ist wahrscheinlich Geschmackssache und meint letztendlich dasselbe: einen Teil des Reumtengrüner Unterdorfes. Auf Landkarten ist er nicht zu finden. Dass es ihn trotzdem gibt, davon zeugen Busschilder an der Hauptstraße: Die beidseitige Haltestelle heißt „Kühreuth“. Eine Infotafel neben dem Schreiersgrüner Weg am...