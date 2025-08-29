Stadt Rodewisch setzt weiter auf Citymanagerin

Die Stelle der Zentrenmanagerin legt die Stadt nun in fremde Hände. Warum das notwendig ist.

Seit 2022 ist Babett Ludwig das öffentliche Gesicht in Rodewisch. Die Journalistin, früher bekannt vom Regionalfernsehen VRF, übt das Amt einer Zentrenmanagerin aus. Mit weiteren Mitarbeitenden ist sie im Stadtbüro Ansprechpartner für alle Rodewischer. Auf die Arbeit der Citymanagerin setzt die Stadt weiter bis 2028. Nur in abgeänderter