  • Stadt stellt Pläne vor: Wie groß wird das Schwimmbecken für das Rebesgrüner Bad wirklich?

Das Waldsportbad wird saniert. Aber was genau? Auf einem Bürgerforum wird das vorgestellt.
Das Waldsportbad wird saniert. Aber was genau? Auf einem Bürgerforum wird das vorgestellt. Bild: D. Rötzschke
Das Waldsportbad wird saniert. Aber was genau? Auf einem Bürgerforum wird das vorgestellt.
Das Waldsportbad wird saniert. Aber was genau? Auf einem Bürgerforum wird das vorgestellt. Bild: D. Rötzschke
Auerbach
Stadt stellt Pläne vor: Wie groß wird das Schwimmbecken für das Rebesgrüner Bad wirklich?
Von Cornelia Henze
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Das Freibad im Ortsteil wird saniert. So viel ist klar. Aber wie und was genau? Das Konzept wird am 6. November vorgestellt.

Alle Bürger und Freunde des Freibades Rebesgrün sind für den 6. November, 17.30 Uhr, in die Auerbacher Kulturfabrik eingeladen. Dort stellen Vertreter von Stadtverwaltung und Planungsbüro Einzelheiten zur Sanierung des Rebesgrüner Freibades vor. Die Stadtverwaltung verspricht Informationen zu Zeitabläufen, Kosten und Bau. Die Besucher...
