Stadt stellt Pläne vor: Wie groß wird das Schwimmbecken für das Rebesgrüner Bad wirklich?

Das Freibad im Ortsteil wird saniert. So viel ist klar. Aber wie und was genau? Das Konzept wird am 6. November vorgestellt.

Alle Bürger und Freunde des Freibades Rebesgrün sind für den 6. November, 17.30 Uhr, in die Auerbacher Kulturfabrik eingeladen. Dort stellen Vertreter von Stadtverwaltung und Planungsbüro Einzelheiten zur Sanierung des Rebesgrüner Freibades vor. Die Stadtverwaltung verspricht Informationen zu Zeitabläufen, Kosten und Bau.