Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Vogtland
  • |
  • Auerbach
  • |

  • Stadtradeln: Weshalb in Auerbach für drei Wochen jeder Fahrrad-Kilometer zählt

Auerbach nimmt auch in diesem Jahr am Stadtradeln teil.
Auerbach nimmt auch in diesem Jahr am Stadtradeln teil. Bild: David Rötzschke/Archiv
Auerbach nimmt auch in diesem Jahr am Stadtradeln teil.
Auerbach nimmt auch in diesem Jahr am Stadtradeln teil. Bild: David Rötzschke/Archiv
Auerbach
Stadtradeln: Weshalb in Auerbach für drei Wochen jeder Fahrrad-Kilometer zählt
Redakteur
Von Florian Wunderlich
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Bis zum 7. September zählt jeder Kilometer in der Göltzsch-Stadt. Auerbach nimmt erneut am Stadtradeln teil. Was es mit dem Wettbewerb auf sich hat und wer mitmachen kann.

Die Auerbacher sind seit diesem Montag wieder dazu aufgerufen, kräftig in die Pedale zu treten. Die Stadt nimmt auch in diesem Jahr am Stadtradeln teil. Bis zum 7. September läuft der Wettbewerb in der großen Kreisstadt. Bei der Aktion sind die Bürger der Kommunen aufgerufen, möglichst viel mit dem Fahrrad zu fahren. Per App werden die...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
04.08.2025
2 min.
Bauarbeiten in der Göltzsch in Auerbach: Wo im August ein Ladekran anrückt
Die Göltzsch wird im August im Bereich Crinitzleithen von Ablagerungen befreit.
Der Fluss soll im Bereich zwischen Ellefeld und Hofaupark ausgebaggert werden. Grund sind verschiedene Ablagerungen im Flussbett. Was das für Anwohner und Verkehrsteilnehmer bedeutet.
Florian Wunderlich
19.08.2025
5 min.
Ein neunjähriger Reichenbacher hat Haare wie Rapunzel: Jetzt sind sie ab - und das hat mit Opa zu tun
Haare, um die Louis Seubert sicher von mancher Frau beneidet wird. Im Salon von Uta Hascher war die Pracht nun ein Fall für die Schere - aus einem besonderen Grund.
Louis Seubert ist in seiner Grundschulklasse der einzige Junge mit langen Haaren. Weil sie so schön sind. Weil es ihm im Blut steckt - so wie sein Wille, eigene Entscheidungen zu treffen.
Gerd Möckel
20.08.2025
4 min.
Pleite abgewendet: Traditionsbetrieb aus dem Erzgebirge findet Investor im Ausland
Die Investoren aus Indien zu Besuch in Lauter: Pascoal Dantas, Andreas Huhn, Himanshu Patel, Sven Huhn, Amit Kalra und Oliver Knauf (v. l.) gehen nun gemeinsame Wege.
Eine Firma mit Sitz in Indien investiert in die Omeras GmbH aus Lauter. Der Geschäftsführer erklärt, was das für das Portfolio und die Belegschaft bedeutet.
Anna Neef
14.08.2025
2 min.
Auerbacher Innenstadt wegen Töpfermarkt gesperrt: Was das für Autofahrer, Busse und Parkplätze heißt
Wegen des Töpfermarktes sind Teile der Auerbacher Innenstadt gesperrt.
Wegen des Töpfermarktes in Auerbach kommt es bereits ab Freitag zu Einschränkungen in der Innenstadt. Welche Straßen gesperrt sind und wo stattdessen geparkt werden kann.
Florian Wunderlich
19:30 Uhr
4 min.
Pikachu erobert Zwickau: Kevin Linkenheil eröffnet den ersten Sammelkartenladen der Stadt
Kevin Linkenheil will in seinem neuen Café regelmäßig Turniere veranstalten.
So etwas gab es in Zwickau noch nicht: In Kevin Linkenheils neuem Café kommen Pokémon- und Yu-Gi-Oh!-Fans auf ihre Kosten. Was erwartet einen in diesem Laden?
Leona Müller
19:30 Uhr
4 min.
Was machen wir am Wochenende? Ausgehtipps für Westsachsen
Ab Freitag verwandelt sich das Zwickauer Flugplatzgelände wieder in ein Mekka für Trabant-Liebhaber aus allen Ecken des Landes.
Historische Fahrzeuge bestaunen oder Musik unter freiem Himmel genießen: Der Veranstaltungskalender im Landkreis Zwickau bietet bunte Unterhaltung. Wir haben ein Dutzend Anregungen für Sie ausgewählt.
Thomas Croy
Mehr Artikel