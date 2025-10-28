Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
  • Städtebund im Vogtland hat ein Problem: 200.000 Euro müssen bis Jahresende raus

Der Städteverbund Göltzschtal verfügt bald über eine eigene Bühne.
Der Städteverbund Göltzschtal verfügt bald über eine eigene Bühne.
Der Städteverbund Göltzschtal muss bis Ende Dezember über 200.000 Euro Fördermittel ausgeben. Sonst sind sie weg. Verschwenden will man das viele Geld aber nicht. Was tun?

Sina Herold hat ein Problem, das erst einmal gar nicht wie eines klingt: 215.000 Euro Fördermittel aus dem Jugendprojekt „Aller Land“ muss die Projektmanagerin im Mittelzentralen Städteverbund Göltzschtal bis Ende des Jahres ausgeben. Schafft sie es nicht, ist das Geld weg. „Wir haben die Zusage für diese Fördermittel erst im Juli...
