MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Solistin Jana Hruby hatte die Moderation übernommen.
Solistin Jana Hruby hatte die Moderation übernommen. Bild: David Rötzschke
Tenor Thorsten Schäpan war aus Dresden angereist.
Tenor Thorsten Schäpan war aus Dresden angereist. Bild: David Rötzschke
Solistin Jana Hruby hatte die Moderation übernommen.
Solistin Jana Hruby hatte die Moderation übernommen. Bild: David Rötzschke
Tenor Thorsten Schäpan war aus Dresden angereist.
Tenor Thorsten Schäpan war aus Dresden angereist. Bild: David Rötzschke
Auerbach
Star der Dresdner Semperoper tritt im Vogtland auf
Von David Rötzschke
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

In Falkenstein fand Samstagabend das hochkarätig besetzte Neujahrskonzert statt. Wer wegen des Winterwetters fehlte.

Das Neujahrskonzert der Stadt Falkenstein hat Samstagabend Besucher auf das Jahr 2026 eingestimmt. Unter der Leitung von Musikdirektor MD Reinhard Neumann präsentierte das Salonorchester in der Zweifeldturnhalle ein abwechslungsreiches Programm. Solistin Jana Hruby hatte im rotem Kleid die Moderation übernommen. Tenor Thorsten Schäpan (Tenor)...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
10.01.2026
3 min.
„Mordholz“: Wieso die Erzgebirgskrimi-Prominenz in wenigen Tagen ins Erzgebirge kommt und Fans schnell sein müssen
Mitten in Annaberg: die Erzgebirgskrimi-Stars Lara Mandoki, Kai Scheve und Teresa Weißbach (v. l.).
Publikumswirksame Vorpremieren der ZDF-Krimireihe hat es bereits zwei in Chemnitz gegeben: mit „Wintermord“ (gedreht in Oberwiesenthal) und „Die letzte Note“ (gedreht in Chemnitz). Nun folgt eine im Erzgebirge.
Katrin Kablau
16:00 Uhr
2 min.
Traditioneller Markt im Vogtland fasziniert mit Handwerkskunst
Er ist Tradition: Der Markt zwischen den Jahren zog am Sonntag zahlreiche Besucher nach Trieb. Vor allem die Handwerkskunst sorgt für Staunen.
David Rötzschke
17:46 Uhr
1 min.
Thüringer HC legt Fehlstart in der European League hin
16 Tore der überragenden Johanna Reichert reichten den Bundesliga-Handballerinnen des Thüringer HC nicht zum Sieg. Sie verloren in der European League in Mosonmagyaróvár. (Archivbild)
Die Thüringer Bundesliga-Handballerinnen verlieren zum Auftakt in Mosonmagyaróvár. Ein Gala-Auftritt der Torjägerin kann die schwache Defensivleistung nicht kompensieren.
07:00 Uhr
4 min.
Blutspuren im Schnee: Spaziergängerinnen im Rabensteiner Wald schockiert
Spaziergänger entdeckten am Chemnitzer Stadtrand Blutspuren im Schnee.
An zwei Wegen durch den Rabensteiner Wald entdeckten Spaziergänger Blut im Schnee. Wohin die Spuren führten, und wie man sich in einem solchen Fall am besten verhält.
Erik Anke
08.01.2026
4 min.
Ausflugstipps für das Wochenende im Vogtland: Kult-Band Engerling in Plauen, Kurzfilmtag und erste Knutfeste
1975 ist die Bluesrockband Engerling in Ost-Berlin gegründet worden. Nun gastiert die Kult-Band im Plauener Malzhaus.
Die legendäre Band Engerling feiert ein halbes Jahrhundert auf der Bühne – und kommt jetzt nach Plauen. In Reichenbach locken Kurzfilme für Kinder und Familien. Außerdem starten die ersten Knutfeste.
Florian Wunderlich
17:41 Uhr
3 min.
"Einfach schöner Tag": Gladbach feiert seltenen Heimsieg
Sander und Diks freuen sich über die frühe Führung.
Eine schnelle Führung, ein Handelfmeter und ein Doppelpack vom Torjäger - da gab es für Augsburg im Borussia-Park nichts zu holen. Gladbach poliert seine bisher schwache Heimbilanz auf.
Morten Ritter, dpa
Mehr Artikel