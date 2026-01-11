Star der Dresdner Semperoper tritt im Vogtland auf

Auerbach
In Falkenstein fand Samstagabend das hochkarätig besetzte Neujahrskonzert statt. Wer wegen des Winterwetters fehlte.
Das Neujahrskonzert der Stadt Falkenstein hat Samstagabend Besucher auf das Jahr 2026 eingestimmt. Unter der Leitung von Musikdirektor MD Reinhard Neumann präsentierte das Salonorchester in der Zweifeldturnhalle ein abwechslungsreiches Programm. Solistin Jana Hruby hatte im rotem Kleid die Moderation übernommen. Tenor Thorsten Schäpan (Tenor)...
