Sternschnuppen-Gucken im Vogtland: So kann man die meisten fliegen sehen

Die Perseiden jagen über den Nachthimmel und erfüllen dem Sagen nach Wünsche. In Rodewisch lädt die Sternwarte zum Beobachten ein. Aber auch an diesen Orten sind die Sternschnuppen gut zu sehen.

Astrowissenschaftler haben es errechnet: Am Dienstag, 12. August, fliegen die meisten Sternschnuppen über den Nachthimmel. Ergo ist die Chance, ganz viele aus dem Strom der Perseiden zu sehen, hoch. „Pro Stunde 10 bis 20 Sternschnuppen“, könne man beobachten, wenn man einiges beachtet, sagt Rodewischs Sternwartenleiter Olaf Graf. Er und sein... Astrowissenschaftler haben es errechnet: Am Dienstag, 12. August, fliegen die meisten Sternschnuppen über den Nachthimmel. Ergo ist die Chance, ganz viele aus dem Strom der Perseiden zu sehen, hoch. „Pro Stunde 10 bis 20 Sternschnuppen“, könne man beobachten, wenn man einiges beachtet, sagt Rodewischs Sternwartenleiter Olaf Graf. Er und sein...