Sternwarte Rodewisch plant Beobachtungstag zur partiellen Sonnenfinsternis

Nur zu einer bestimmten Uhrzeit ist das Ereignis vom Vogtland aus zu beobachten. Was die Sternwarte plant, auf was man achten sollte und wie man dabei sein kann.

Nicht in die Sonne schauen ohne Spezialbrille, rät Rodewischs Sternwartenchef Olaf Graf. Sonnensichtbrillen gibt es ausreichend in der Sternwarte, damit Besucher sicher das Spektakel rund um die Sonne beobachten können. Zwischen 11.30 und 13 Uhr verfinstert sich das Gestirn am 29. März zu 14 Prozent. Die Fachwelt spricht von einer partiellen...