MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Vogtland
  • |
  • Auerbach
  • |

  • Wohin Vogtländer 2026 reisen sollten: Die besten Orte für die totale Sonnenfinsternis

Olaf Graf zeigt an einer Grafik den Verlauf der Totalitätszone. In weiten Teilen Nordspaniens wird die totale Sonnenfinsternis zu sehen sein.
Olaf Graf zeigt an einer Grafik den Verlauf der Totalitätszone. In weiten Teilen Nordspaniens wird die totale Sonnenfinsternis zu sehen sein. Bild: Cornelia Henze
Am 8. April 2024 hat Olaf Graf diese Aufnahme von der totalen Sonnenfinsternis in Arkansas gemacht. Diesmal spielt sich das Schauspiel in Europa - Spanien - ab.
Am 8. April 2024 hat Olaf Graf diese Aufnahme von der totalen Sonnenfinsternis in Arkansas gemacht. Diesmal spielt sich das Schauspiel in Europa - Spanien - ab. Bild: Olaf Graf
Mit Hilfe der Computer-Animation „Stellarium“ kann die Sonnenfinsternis am 12. August im Vogtland nachempfunden werden. Dort wird sie als partielle Finsternis zu erleben sein.
Mit Hilfe der Computer-Animation „Stellarium“ kann die Sonnenfinsternis am 12. August im Vogtland nachempfunden werden. Dort wird sie als partielle Finsternis zu erleben sein. Bild: Olaf Graf
Olaf Graf zeigt an einer Grafik den Verlauf der Totalitätszone. In weiten Teilen Nordspaniens wird die totale Sonnenfinsternis zu sehen sein.
Olaf Graf zeigt an einer Grafik den Verlauf der Totalitätszone. In weiten Teilen Nordspaniens wird die totale Sonnenfinsternis zu sehen sein. Bild: Cornelia Henze
Am 8. April 2024 hat Olaf Graf diese Aufnahme von der totalen Sonnenfinsternis in Arkansas gemacht. Diesmal spielt sich das Schauspiel in Europa - Spanien - ab.
Am 8. April 2024 hat Olaf Graf diese Aufnahme von der totalen Sonnenfinsternis in Arkansas gemacht. Diesmal spielt sich das Schauspiel in Europa - Spanien - ab. Bild: Olaf Graf
Mit Hilfe der Computer-Animation „Stellarium“ kann die Sonnenfinsternis am 12. August im Vogtland nachempfunden werden. Dort wird sie als partielle Finsternis zu erleben sein.
Mit Hilfe der Computer-Animation „Stellarium“ kann die Sonnenfinsternis am 12. August im Vogtland nachempfunden werden. Dort wird sie als partielle Finsternis zu erleben sein. Bild: Olaf Graf
Auerbach
Wohin Vogtländer 2026 reisen sollten: Die besten Orte für die totale Sonnenfinsternis
Redakteur
Von Cornelia Henze
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Das seltene Himmelsschauspiel ereignet sich am 12. August - ist aber nicht von überall gleich gut zu beobachten. Rodewischs Sternwarten-Chef Olaf Graf verrät die besten Finsternis-Orte.

Das Timing, wenn der Mond zwischen Erde und Sonne tritt und das helle Gestirn für kurze Zeit verdunkelt, könnte nicht besser sein. Auf den ersten Blick. Die totale Sonnenfinsternis ist 2026 nicht irgendwo zu sehen, sondern in Europa. Das vorige Mal, dass der Kernschatten des Mondes europäischen Boden traf, war 1999. Man muss also 2026 keine...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
01.01.2026
5 min.
Himmelsjahr 2026 - Totale Sonnenfinsternis über Europa
Eine totale Sonnenfinsternis ist ein beeindruckendes Schauspiel. (Illustration)
Viele haben die Reise nach Spanien schon gebucht: Im August lässt sich dort in bestimmten Regionen das astronomische Ereignis des Jahres bewundern.
Hans-Ulrich Keller, dpa
14.01.2026
4 min.
Plauener Tuning-Firma entwickelt neuen Motor für Simson-Mopeds: „Es fährt sich spürbar besser – und das auch noch legal“
ZT-Tuning-Geschäftsführer Jens Opitz mit dem optimierten Zylinder eines Simson-Motors: „Mit der Freundin hinten drauf zügig den Berg hochfahren.“
Die Zweiräder aus DDR-Zeiten sind Kult bei Teenagern. Die vogtländische Firma ZT-Tuning bringt nun ein Antriebsaggregat auf den Markt, das die Fahrzeuge bei minimalem Aufwand deutlich agiler macht.
Swen Uhlig
10.01.2026
4 min.
Erste „Star Trek“-Nacht im Vogtland: Hier landet die Enterprise und lädt Fans auf ein Romulanisches Ale
Über Jahre hat Matthias Ditscherlein „Star-Trek“-Fanartikel gesammelt, wie diese Enterprise von Playmobil. Zum Fan-Treffen am 16. Januar in der Sternwarte stellt er diese aus.
Das berühmte Raumschiff der Star-Trek-Besatzung hebt am 16. Januar von der Sternwarte Rodewisch ab. Diese beiden Captains laden ein.
Cornelia Henze
14.01.2026
4 min.
Dienstältester Heimleiter des Vogtlands verkauft sein Lebenswerk: Als „der Chef“ anfing, kostete ein Heimplatz 105 Mark
Der Chef und die Frauen an seiner Seite. Frank Menzel, Beate Menzel (links) und Pflegedienstleiterin Cornelia Otto arbeiten seit Jahrzehnten eng und vertrauensvoll zusammen.
Frank Menzel war 1986 der jüngste Heimleiter im Bezirk Karl-Marx-Stadt. Damals waren Pflegeheime noch Feierabendheime, auch das in Reuth – „und damals waren die Leute zufriedener“.
Gerd Möckel
19:32 Uhr
2 min.
Rückschlag für Aktivisten Chalil im Kampf gegen Abschiebung
Nach seiner Freilassung aus der Abschiebehaft will Chalil nun die US-Regierung zur Verantwortung ziehen. (Archivbild)
Die Festnahme von Machmud Chalil nach Uni-Protesten in den USA gegen den Gaza-Krieg sorgte für viel Aufsehen. Seine Freilassung nach Monaten Abschiebehaft wird nun von einem Gericht in Frage gestellt.
19:21 Uhr
2 min.
EU: Dänemark könnte im Grönland-Ernstfall Beistand verlangen
Nach langem Schweigen positioniert sich die EU: Im Ernstfall könnte Dänemark im Kampf um Grönland Unterstützung der EU-Partner verlangen. (Archivbild)
US-Präsident Donald Trump will das zu Dänemark gehörende Grönland unter die Kontrolle der Vereinigten Staaten bringen - möglicherweise auch gegen den Willen der Dänen. Nun stellt die EU etwas klar.
Mehr Artikel