Wohin Vogtländer 2026 reisen sollten: Die besten Orte für die totale Sonnenfinsternis

Auerbach
Das seltene Himmelsschauspiel ereignet sich am 12. August - ist aber nicht von überall gleich gut zu beobachten. Rodewischs Sternwarten-Chef Olaf Graf verrät die besten Finsternis-Orte.
Das Timing, wenn der Mond zwischen Erde und Sonne tritt und das helle Gestirn für kurze Zeit verdunkelt, könnte nicht besser sein. Auf den ersten Blick. Die totale Sonnenfinsternis ist 2026 nicht irgendwo zu sehen, sondern in Europa. Das vorige Mal, dass der Kernschatten des Mondes europäischen Boden traf, war 1999. Man muss also 2026 keine...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.