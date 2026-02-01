Die meisten Rodewischer wollen ihre alte Bürgermeisterin behalten. 2077 Bürger (63,9 Prozent) sagten zum dritten Mal Ja zu Kerstin Schöniger. Die Wahlbeteiligung lag bei 63,7 Prozent.

Kerstin Schöniger bleibt Bürgermeisterin von Rodewisch. Bei der Wahl am Sonntag erhielt die Amtsinhaberin 63,9 Prozent der Stimmen. Ihr Herausforderer Tino Wolf von der AfD kam auf 36,1 Prozent. Die Wahlbeteiligung lag bei 63,7 Prozent - einen Tick besser als 2019, als 63,4 Prozent der Wahlberechtigten an die Urnen gingen. Kurz nach 19 Uhr stand...