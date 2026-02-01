MENÜ
  • „Strategie schlägt Nostalgie“: Kerstin Schöniger als Bürgermeisterin von Rodewisch wiedergewählt

Kerstin Schöniger in Feierlaune nachdem ihr Wahlergebnis von 63,9 Prozent am Sonntagabend feststeht. An ihrer Seite Tochter Tina Geldmacher und die Enkeltöchter. Bild: David Rötzschke
Kerstin Schöniger in Feierlaune nachdem ihr Wahlergebnis von 63,9 Prozent am Sonntagabend feststeht. An ihrer Seite Tochter Tina Geldmacher und die Enkeltöchter. Bild: David Rötzschke
Auerbach
Von Cornelia Henze
Die meisten Rodewischer wollen ihre alte Bürgermeisterin behalten. 2077 Bürger (63,9 Prozent) sagten zum dritten Mal Ja zu Kerstin Schöniger. Die Wahlbeteiligung lag bei 63,7 Prozent.

Kerstin Schöniger bleibt Bürgermeisterin von Rodewisch. Bei der Wahl am Sonntag erhielt die Amtsinhaberin 63,9 Prozent der Stimmen. Ihr Herausforderer Tino Wolf von der AfD kam auf 36,1 Prozent. Die Wahlbeteiligung lag bei 63,7 Prozent - einen Tick besser als 2019, als 63,4 Prozent der Wahlberechtigten an die Urnen gingen. Kurz nach 19 Uhr stand...
