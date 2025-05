Streik für höhere Löhne bei Unilever in Auerbach: „Das Angebot ist eine Frechheit“ – was die Beschäftigten fordern

Die Arbeitnehmer des Knorr-Werks haben am Mittwoch ihre Arbeit niedergelegt. Grund sind die Verhandlungen um bessere Bezahlung. Welche Forderungen im Raum stehen und wie es jetzt weitergeht.

Die Beschäftigten des Unilever-Werks in Auerbach haben am Mittwoch für höhere Löhne gestreikt. Dazu hatte die Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten (NGG) aufgerufen. Grund sind die gescheiterten Tarifverhandlungen, die am Montag zum zweiten Mal ohne Ergebnis blieben.