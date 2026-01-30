Mehr Geld für Sternquell-Brauer: Tarifverhandlungen in Plauen beendet

Im dritten Anlauf ist es der Gewerkschaft NGG gelungen, einen Kompromiss zu erzielen. Die Lohnerhöhung erfolgt in zwei Stufen.

Die Beschäftigten der Sternquell-Brausparte bekommen mehr Geld. Die Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten (NGG) konnte sich am Freitag mit der Arbeitgeberseite auf einen Anschlusstarifvertrag einigen. Damit sind weitere Warnstreiks vorerst abgewendet.