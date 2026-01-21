Brauer kämpfen für mehr Lohn: Warnstreik bei Sternquell in Plauen

Am Donnerstag steht die nächste Entgelttarifverhandlung an. Eine Einigung gab es bislang nicht. Die Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten wollte deshalb am Mittwoch ein Zeichen setzen.

Beschäftigte der Plauener Sternquellbrauerei sind am Mittwochmittag vor den Werkstoren im Gewerbegebiet Plauen-Neuensalz in den Warnstreik getreten. Die Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten (NGG) hatte zu der dreistündigen Aktion aufgerufen. Ziel war es, vor der anstehenden zweiten Entgelttarifverhandlung ein Zeichen zu setzen. Beschäftigte der Plauener Sternquellbrauerei sind am Mittwochmittag vor den Werkstoren im Gewerbegebiet Plauen-Neuensalz in den Warnstreik getreten. Die Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten (NGG) hatte zu der dreistündigen Aktion aufgerufen. Ziel war es, vor der anstehenden zweiten Entgelttarifverhandlung ein Zeichen zu setzen.