Brauer kämpfen für mehr Lohn: Warnstreik bei Sternquell in Plauen

Plauen
Am Donnerstag steht die nächste Entgelttarifverhandlung an. Eine Einigung gab es bislang nicht. Die Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten wollte deshalb am Mittwoch ein Zeichen setzen.
Beschäftigte der Plauener Sternquellbrauerei sind am Mittwochmittag vor den Werkstoren im Gewerbegebiet Plauen-Neuensalz in den Warnstreik getreten. Die Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten (NGG) hatte zu der dreistündigen Aktion aufgerufen. Ziel war es, vor der anstehenden zweiten Entgelttarifverhandlung ein Zeichen zu setzen.
