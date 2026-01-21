MENÜ
Sternquell-Mitarbeiter haben sich am Mittwochmittag zu einem mehrstündigen Warnstreik versammelt. Das Unternehmen zählt derzeit rund 90 Beschäftigte.
Sternquell-Mitarbeiter haben sich am Mittwochmittag zu einem mehrstündigen Warnstreik versammelt. Das Unternehmen zählt derzeit rund 90 Beschäftigte.
Update
Plauen
Brauer kämpfen für mehr Lohn: Warnstreik bei Sternquell in Plauen
Redakteur
Von Bernd Jubelt
Am Donnerstag steht die nächste Entgelttarifverhandlung an. Eine Einigung gab es bislang nicht. Die Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten wollte deshalb am Mittwoch ein Zeichen setzen.

Beschäftigte der Plauener Sternquellbrauerei sind am Mittwochmittag vor den Werkstoren im Gewerbegebiet Plauen-Neuensalz in den Warnstreik getreten. Die Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten (NGG) hatte zu der dreistündigen Aktion aufgerufen. Ziel war es, vor der anstehenden zweiten Entgelttarifverhandlung ein Zeichen zu setzen.
