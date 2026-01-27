MENÜ
  • Nach Warnstreik bei Sternquell in Plauen: So ist der Stand der Tarifverhandlungen

Die Plauener Sternquell-Mitarbeiter fordern mehr Lohn. Drohen neue Streiks?
Plauen
Nach Warnstreik bei Sternquell in Plauen: So ist der Stand der Tarifverhandlungen
Redakteur
Von Bernd Jubelt
Am vergangenen Mittwoch setzten die Brauer vor der zweiten Runde der Tarifverhandlungen ein Zeichen. Die Gewerkschaft fordert mehr Lohn. Droht nun ein weiterer Streik?

Auch die zweite Runde der Entgelttarifverhandlungen für die rund 90 Beschäftigten der Plauener Sternquellbrauerei hat zu keinem Ergebnis geführt. Darüber hat am Dienstag auf Nachfrage Thomas Lißner, der Verhandlungsführer der Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten (NGG), informiert. Das Unternehmen sei wieder mit dem gleichen Tarifangebot...
