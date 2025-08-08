Tagelanger Mobilfunk-Ausfall in Teilen des Vogtlands: Das ist der Grund

Auerbach
Vodafone-Kunden aus Auerbacher und Treuener Ortsteilen haben seit 2. August kein Netz. Unter den Bürgern ist das Dorfgespräch. Nun nennt der Netzbetreiber die Ursache.
Mobilfunk-Ausfall in den Auerbacher Ortsteilen Rebesgrün und Reumtengrün sowie dem Treuener Ortsteil Schreiersgrün - und das seit 2. August. Die betroffenen Vodafone-Kunden sind verärgert, die meisten waren und sind wohl nicht über die Gründe informiert. Wahrgenommen wurden technische Arbeiten am Mobilfunkturm nahe dem Rebesgrüner...
