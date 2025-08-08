Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Der Mobilfunkturm in Rebesgrün wurde umgerüstet auf 5 G-Netz. Deshalb kam es tagelang zum Netzausfall.
Der Mobilfunkturm in Rebesgrün wurde umgerüstet auf 5 G-Netz. Deshalb kam es tagelang zum Netzausfall. Bild: Cornelia Henze
Der Mobilfunkturm in Rebesgrün wurde umgerüstet auf 5 G-Netz. Deshalb kam es tagelang zum Netzausfall.
Der Mobilfunkturm in Rebesgrün wurde umgerüstet auf 5 G-Netz. Deshalb kam es tagelang zum Netzausfall. Bild: Cornelia Henze
Auerbach
Tagelanger Mobilfunk-Ausfall in Teilen des Vogtlands: Das ist der Grund
Redakteur
Von Cornelia Henze
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Vodafone-Kunden aus Auerbacher und Treuener Ortsteilen haben seit 2. August kein Netz. Unter den Bürgern ist das Dorfgespräch. Nun nennt der Netzbetreiber die Ursache.

Mobilfunk-Ausfall in den Auerbacher Ortsteilen Rebesgrün und Reumtengrün sowie dem Treuener Ortsteil Schreiersgrün - und das seit 2. August. Die betroffenen Vodafone-Kunden sind verärgert, die meisten waren und sind wohl nicht über die Gründe informiert. Wahrgenommen wurden technische Arbeiten am Mobilfunkturm nahe dem Rebesgrüner...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
18:06 Uhr
3 min.
Trotz Traktor-Diebstahl im Erzgebirge: Happy End für Zwillinge zum Schulanfang
Update
Nick (l.) und Niklas Kempe vor dem blauen Traktor, den ein Landwirt spontan zur Verfügung stellte – am Morgen der Einschulungsfeier.
Der rote Traktor sollte, liebevoll geschmückt, zum Schulanfang ein Blickfang sein. Als er gestohlen wird, kommt prompt unerwartete Hilfe.
Katrin Kablau
15:00 Uhr
2 min.
Trumpf stellt Technologie für Rüstungsindustrie bereit
Trumpf: Entscheidung zu defensiven Verteidigungslösungen gefallen. (Archivbild)
Lange wurde um eine Entscheidung gerungen: Nun gibt der Laserspezialist Trumpf bekannt, seine Technologien künftig auch der Rüstungsindustrie zur Verfügung zu stellen - unter einer Voraussetzung.
15:00 Uhr
3 min.
Deutlich mehr junge Frauen wegen Essstörung im Krankenhaus
Essstörungen sind eine ernste Krankheit, teilweise müssen Patientinnen und Patienten im Krankenhaus behandelt werden. (Symbolbild)
2023 mussten im Vergleich zu 2003 doppelt so viele junge Patientinnen wegen Magersucht oder Bulimie in eine Klinik. Experten nennen die Kontaktbeschränkungen während der Pandemie als Ursache.
07.02.2022
4 min.
Disqualifikation des deutschen Skisprung-Teams: Anzugchaos in den chinesischen Bergen
Weiter Flug, nur kurzes Glück. Katharina Althaus gelang der erste Sprung, doch kurz danach wurde sie wegen eines nicht regelkonformen Anzuges disqualifiziert.
Frust, Wut, Trauer: Deutschlands Sprung-Team hat alle Chancen auf Edelmetall mit einer Disqualifikation verloren. Slowenien, Russland und Kanada holen die Medaillen bei der Mixedpremiere.
Patrick Reichardt, Thomas Eßer und Claas Henni
20.07.2025
1 min.
Bau in Klingenthal: Einschränkungen ab Montag im Mobilfunknetz
Vodafone baut seine Breitband-Kapazitäten in Klingenthal aus.
Mobilfunk-Betreiber Vodafone baut seine Breitbandkapazitäten aus. Daher steht ab 21. Juli drei Wochen lang die Station Brunndöbra nicht zur Verfügung.
Ronny Hager
29.07.2025
3 min.
Letztes Wasserrutschen vor dem Bad-Umbau: Wie es für die Wasserwacht Rebesgrün weitergeht
Letztes Wasserrutschen vor der Sanierung des Rebesgrüner Bades: Die Wasserwacht lieferte sich einen internen Contest in der Rinne.
Noch einmal Zelten und übernachten, noch ein Trainingslager, bevor das Waldsportbad schließt. Der Verein ist auf der Suche nach einem Ausweichbecken.
Cornelia Henze
Mehr Artikel