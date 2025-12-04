Tannenbaum-Streit im Vogtland entbrannt: Wer hat den größten? Wie Rebesgrün sich jetzt mit Schöneck misst

Vor dem Schönecker Rathaus soll das kreisweit größte Exemplar stehen. Allerdings misst der zu Hilfe genommene Winkel nicht exakt. In Rebesgrün waren dagegen Vermessungstechniker am Werk. Ihr Ergebnis?

Wer hat nun den höchsten? Seit 2024 schmückt sich Schöneck mit dem inoffiziellen Titel, den höchsten natürlich gewachsenen Weihnachtsbaum im ganzen Vogtlandkreis zu besitzen. 21 Meter misst das Exemplar, hieß es zunächst. Später sollen es bis zu 20 Meter gewesen sein. Jetzt kommt Konkurrenz aus Rebesgrün. Denn im Mini-Park neben dem...