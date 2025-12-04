Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Vogtland
  • |
  • Auerbach
  • |

  • Tannenbaum-Streit im Vogtland entbrannt: Wer hat den größten? Wie Rebesgrün sich jetzt mit Schöneck misst

Der Weihnachtsbaum vor dem Rathaus Schöneck ist eine 101 Jahre alte Fichte.
Der Weihnachtsbaum vor dem Rathaus Schöneck ist eine 101 Jahre alte Fichte. Bild: Christian Schubert
Kerzengerade steht er da, der kreisweit vielleicht größte verwurzelte Weihnachtsbaum.
Kerzengerade steht er da, der kreisweit vielleicht größte verwurzelte Weihnachtsbaum. Bild: Sylvia Dienel
Thomas Wittig sorgt für Durchblick auf die Stelle, wo der Baum in den Boden übergeht.
Thomas Wittig sorgt für Durchblick auf die Stelle, wo der Baum in den Boden übergeht. Bild: Sylvia Dienel
Der Weihnachtsbaum vor dem Rathaus Schöneck ist eine 101 Jahre alte Fichte.
Der Weihnachtsbaum vor dem Rathaus Schöneck ist eine 101 Jahre alte Fichte. Bild: Christian Schubert
Kerzengerade steht er da, der kreisweit vielleicht größte verwurzelte Weihnachtsbaum.
Kerzengerade steht er da, der kreisweit vielleicht größte verwurzelte Weihnachtsbaum. Bild: Sylvia Dienel
Thomas Wittig sorgt für Durchblick auf die Stelle, wo der Baum in den Boden übergeht.
Thomas Wittig sorgt für Durchblick auf die Stelle, wo der Baum in den Boden übergeht. Bild: Sylvia Dienel
Auerbach
Tannenbaum-Streit im Vogtland entbrannt: Wer hat den größten? Wie Rebesgrün sich jetzt mit Schöneck misst
Von Sylvia Dienel
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Vor dem Schönecker Rathaus soll das kreisweit größte Exemplar stehen. Allerdings misst der zu Hilfe genommene Winkel nicht exakt. In Rebesgrün waren dagegen Vermessungstechniker am Werk. Ihr Ergebnis?

Wer hat nun den höchsten? Seit 2024 schmückt sich Schöneck mit dem inoffiziellen Titel, den höchsten natürlich gewachsenen Weihnachtsbaum im ganzen Vogtlandkreis zu besitzen. 21 Meter misst das Exemplar, hieß es zunächst. Später sollen es bis zu 20 Meter gewesen sein. Jetzt kommt Konkurrenz aus Rebesgrün. Denn im Mini-Park neben dem...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
22.10.2025
2 min.
Markenzeichen im Vogtland: Soll das Schwimmerbecken in Rebesgrün tatsächlich schrumpfen?
Schwimmmeister Tristan Gühls an seinem Arbeitsplatz. Bald ist dort weniger Platz.
Laut Auerbacher Bäder-Konzept soll das Waldsportbad Rebesgrün nicht nur saniert sondern auch baulich verändert werden. Einige größere Eingriffe stoßen im Ort auf Unverständnis.
Sylvia Dienel
05.12.2025
2 min.
Merz will "Kanzlermehrheit" bei Renten-Abstimmung
Merz zeigt sich zuversichtlich für die Abstimmung am Freitag.
Eigentlich müssten 284 Stimmen für die eigene Mehrheit der Koalition bei der Renten-Abstimmung reichen. Der Kanzler legt die Latte nun aber ein ganzes Stück höher.
29.11.2025
3 min.
Kletterwand-Dilemma im Auerbacher Schwimmbad: Badelust oder Badefrust?
In diesem Zustand wird der frühere Badchef Ralf Voigtländer „sein Bad“ nicht mehr lange betrachten können.
Die Reaktionen auf das Waldsportbad-Entwicklungskonzept sind im Heimatort Rebesgrün zweigeteilt: Dass es bleibt, wird begrüßt. Dass dafür Kröten zu schlucken sind, kommt weniger gut an.
Sylvia Dienel
04.12.2025
3 min.
„Lass uns doch die Freude“: Am Coca-Cola-Truck-Stopp in Freiberg scheiden sich die Geister
2023 hielt der Coca-Cola-Truck vor Schloss Augustusburg. Am 16.12. ist er in Freiberg.
Am 16. Dezember hält der Truck auf dem Freiberger Schloßplatz. Viele Menschen freuen sich darauf. Für manche geht ein Traum in Erfüllung. Andere schütteln den Kopf.
Cornelia Schönberg
05.12.2025
5 min.
Jubeln im Akkord: Zwei 1Live-Kronen für Zartmann und Ikkimel
Er glaubt es selbst kaum: Sänger Zartmann hat gleich zwei Kronen gewonnen.
Für ihre Fans sind Zartmann und Nina Chuba die diesjährigen Majestäten der deutschen Musikwelt. Bei der 1Live-Krone-Verleihung 2025 gab es noch mehr strahlende Gewinner - und Raum für ernste Töne.
Florentine Dame, dpa
13:08 Uhr
1 min.
Dieser Blitzer im Vogtland entwickelt sich zur Einnahmequelle für den Kreishaushalt
Der Blitzer in Schöneck löste im halben Jahr 3742-mal aus.
Der Blitzer am Ortseingang von Schöneck ist für den Vogtlandkreis lukrativ. So viel Geld wurde im ersten Halbjahr seines Bestehens eingenommen.
Daniela Hommel-Kreißl
Mehr Artikel