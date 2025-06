Telefonseelsorge im Vogtland: Was die Anrufer am meisten bewegt

Seit 30 Jahren ist die Telefonseelsorge im Vogtland für Menschen in seelischen Nöten da. Das Jubiläum wird in den kommenden Wochen gefeiert. Was sind bei den Anrufen die zwei häufigsten Themen?

„Wenn Sie sich etwas von der Seele reden oder schreiben wollen…“, mit diesen Worten bietet die Telefonseelsorge ihre Dienste an. Anrufer können unter den kostenlosen Nummern 0800/1110111 oder 0800/1110222 rund um die Uhr mit jemandem sprechen. Die Telefonseelsorge im Vogtland gehört zur Ökumenischen Telefon-Seelsorge Südwestsachen. 70... „Wenn Sie sich etwas von der Seele reden oder schreiben wollen…“, mit diesen Worten bietet die Telefonseelsorge ihre Dienste an. Anrufer können unter den kostenlosen Nummern 0800/1110111 oder 0800/1110222 rund um die Uhr mit jemandem sprechen. Die Telefonseelsorge im Vogtland gehört zur Ökumenischen Telefon-Seelsorge Südwestsachen. 70...