Tiergartenfest am Freitag in Falkenstein fällt aus

Die für Freitag geplante Veranstaltung, zu der auch Christian Steyer erwartet wurde, findet nicht statt. Das sind die Gründe:

Christian Steyer wird morgen wohl nicht nach Falkenstein fahren. Eigentlich wollte der gebürtige Falkensteiner und Wahlberliner - bekannt als die Hintergrundstimme der MDR-Serie „Elefant, Tiger & Co.“ - als Ehrengast zum Tiergartenfest anreisen. Doch die Veranstaltung fällt aus. Grund ist der Wetterbericht. „Leider müssen wir nach den...