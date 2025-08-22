Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Der Vereinsvorstand mit Katrin Knauer und Jens Häßler hat nun Insolvenz anmelden müssen für den Verein. 2024 war man noch optimistisch, den Verein wieder zum Laufen bringen zu können.
Der Vereinsvorstand mit Katrin Knauer und Jens Häßler hat nun Insolvenz anmelden müssen für den Verein. 2024 war man noch optimistisch, den Verein wieder zum Laufen bringen zu können. Bild: Cornelia Henze/Archiv
Auerbach
Tierschutzverein im Vogtland meldet Insolvenz an – wie es dazu gekommen ist
Redakteur
Von Cornelia Henze
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Seit 2022 ist das Tierheim in Treuen geschlossen. Bemühungen, es wiederzueröffnen, scheiterten. Der Verein soll jetzt Geld zurückzahlen. Die Beteiligten geben sich wortkarg.

Der Tierschutzverein Treuen und Umgebung hat Insolvenz angemeldet. Das Verfahren wurde am 12. August eröffnet. Das geht aus der öffentlichen Bekanntmachung des Amtsgerichtes Chemnitz hervor. Zum Insolvenzverwalter wurde der Plauener Rechtsanwalt Andreas Hiecke bestellt.
