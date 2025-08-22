Tierschutzverein im Vogtland meldet Insolvenz an – wie es dazu gekommen ist

Auerbach
Seit 2022 ist das Tierheim in Treuen geschlossen. Bemühungen, es wiederzueröffnen, scheiterten. Der Verein soll jetzt Geld zurückzahlen. Die Beteiligten geben sich wortkarg.
Der Tierschutzverein Treuen und Umgebung hat Insolvenz angemeldet. Das Verfahren wurde am 12. August eröffnet. Das geht aus der öffentlichen Bekanntmachung des Amtsgerichtes Chemnitz hervor. Zum Insolvenzverwalter wurde der Plauener Rechtsanwalt Andreas Hiecke bestellt.
