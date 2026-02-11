Tipp für Dampflok-Fans: Museumsbahn fährt an zwei Sonntagen zwischen Schönheide und Stützengrün

Ein Winterferien-Angebot für die ganze Familie: Wann und wo es losgeht.

Während der Winterferien gibt es auf der Museumsbahn Schönheide zwei Fahrtage. Die Dampflok 99 582 verkehrt mit dem Museumszug zwischen Schönheide und Stützengrün (hier am Bahnhof Neuheide) an den Sonntagen 15. und 22. Februar. Die Züge starten am Bahnhof Schönheide zu folgenden Zeiten: 10, 11.10, 13.15, 14.30 und 16 Uhr. Nach einem...