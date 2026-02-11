MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Vogtland
  • |
  • Auerbach
  • |

  • Tipp für Dampflok-Fans: Museumsbahn fährt an zwei Sonntagen zwischen Schönheide und Stützengrün

Bild: M. Kapplick
Bild: M. Kapplick
Auerbach
Tipp für Dampflok-Fans: Museumsbahn fährt an zwei Sonntagen zwischen Schönheide und Stützengrün
Von FP
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Ein Winterferien-Angebot für die ganze Familie: Wann und wo es losgeht.

Während der Winterferien gibt es auf der Museumsbahn Schönheide zwei Fahrtage. Die Dampflok 99 582 verkehrt mit dem Museumszug zwischen Schönheide und Stützengrün (hier am Bahnhof Neuheide) an den Sonntagen 15. und 22. Februar. Die Züge starten am Bahnhof Schönheide zu folgenden Zeiten: 10, 11.10, 13.15, 14.30 und 16 Uhr. Nach einem...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
11.02.2026
1 min.
Klassik-Tipp der Woche: Junge Solisten der Semperoper gastieren in Bad Elster
Foto: Kristof Kovacs
Auf eine festliche Operngala mit jungen Solisten der Semperoper Dresden dürfen sich Klassikfans in dieser Woche in Bad Elster freuen.
FP
11.02.2026
2 min.
Flugbegleiterin verrät: Das machen die meisten Passagiere im Flieger falsch
Flugreisende mit Kindern warten mit ihren Koffern am Check-In im Flughafen Leipzig-Halle. Wohin gehört das kleine Handgepäck? Die meisten beantworten diese Frage falsch. (Archiv)
Reisekoffer, Rucksack, Handtasche: Wer mit dem Flugzeug verreist, der schleppt Gepäck mit sich herum. Die Koffer werden im Bauch der Maschine verstaut, aber wohin mit kleinem Handgepäck?
Patrick Hyslop
12.02.2026
2 min.
Frankreich ruft zu weniger Fleisch- und Wurstkonsum auf
Frankreich rät der Bevölkerung dazu, den Verzehr von Fleisch und Wurstwaren zu begrenzen (Symbolbild).
85 Kilo pro Kopf: Frankreich isst deutlich mehr Fleisch als Deutschland. Jetzt ruft die Regierung zu weniger Konsum auf – aber um die genaue Formulierung gab es Streit.
12.02.2026
2 min.
Repräsentantenhaus stimmt für strengere Regeln bei US-Wahlen
Die geplante Regeländerung könnte die Machtverhältnisse im US-Kongress beeinflussen.
Im Herbst stehen die wichtigen Kongresswahlen an. Doch schon Monate zuvor versuchen die Republikaner von Präsident Trump, die grundsätzlichen Bedingungen der Stimmabgabe zu ändern.
02.12.2025
2 min.
Museumsbahner in Schönheide heizen die Dampflok für Adventsfahrten an
Der Verein Museumsbahn Schönheide lässt die Dampflok im Advent rollen.
Der Verein der Museumsbahn Schönheide kündigt für den zweiten Advent Fahrten durch die Region mit der vorgespannten Dampflok an. Dabei soll es Überraschungen für Kinder geben.
Lutz Kirchner
11.02.2026
3 min.
13-jähriges Mädchen aus dem Erzgebirge kämpft weiter tapfer gegen den Krebs – Warten auf Laborwerte
Saliah zu Weihnachten mit ihrem jüngsten Brüderchen.
Saliah aus Beierfeld hat die Stammzellenspende ihrer Schwester gut überstanden. Nun ist die Nachbetreuung angelaufen. Doch zu Hause auf der Baustelle kam plötzlich ein Wasserschaden hinzu.
Beate Kindt-Matuschek
Mehr Artikel