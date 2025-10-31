Tipps für Feiertag und Wochenende: DJ-Duo in Plauen zu Gast, Drachenfest in Auerbach und Halloween-Partys

Auerbach
Partyfreunde aufgepasst: In der Festhalle Plauen legen am Samstag die Berliner DJs Lexy & K-Paul auf. In Reichenbach fällt der Vorhang für Shakespeare. Wo außerdem Halloween gefeiert wird.
DJ-Duo legt in Plauen auf: Am Samstag erwartet Partyfreunde in der Festhalle Plauen ein DJ-Duo aus Berlin. Lexy & K-Paul legen unter anderem „The greatest DJ“, „Love Me Baby“, „Freak“, „Vicious Love“ und „Lets Play“ auf. Eine Nacht lang gibt es die Hits der 1990er-Jahre auf die Ohren, welche die „Generation Loveparade“...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.