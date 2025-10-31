Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
  Tipps für Feiertag und Wochenende: DJ-Duo in Plauen zu Gast, Drachenfest in Auerbach und Halloween-Partys

Das Berliner DJ-Duo Lexy & K-Paul legt in der Festhalle Plauen auf.
Das Berliner DJ-Duo Lexy & K-Paul legt in der Festhalle Plauen auf.
Auerbach
Tipps für Feiertag und Wochenende: DJ-Duo in Plauen zu Gast, Drachenfest in Auerbach und Halloween-Partys
Von Florian Wunderlich
Partyfreunde aufgepasst: In der Festhalle Plauen legen am Samstag die Berliner DJs Lexy & K-Paul auf. In Reichenbach fällt der Vorhang für Shakespeare. Wo außerdem Halloween gefeiert wird.

DJ-Duo legt in Plauen auf: Am Samstag erwartet Partyfreunde in der Festhalle Plauen ein DJ-Duo aus Berlin. Lexy & K-Paul legen unter anderem „The greatest DJ“, „Love Me Baby“, „Freak“, „Vicious Love“ und „Lets Play“ auf. Eine Nacht lang gibt es die Hits der 1990er-Jahre auf die Ohren, welche die „Generation Loveparade“...
31.10.2025
5 min.
Zum Feiertag einkaufen im Erzgebirge: Lohnt sich ein Trip nach Tschechien?
Potucky gilt als beliebtes Ziel für einen kurzen Abstecher über die Grenze nach Tschechien.
Tanken, essen, bummeln und Schnäppchen kaufen: Viele Sachsen nutzen den Reformationstag für einen Abstecher über die Grenze. „Freie Presse“ hat einige Tipps für echte Sparfüchse. Doch Vorsicht: Der Ausflug könnte teuer enden.
Patrick Herrl und Niko Mutschmann
30.10.2025
4 min.
„Es ist einsam geworden“: Tage von einem der letzten Dorfläden im Erzgebirge sind gezählt
Bärbel und Matthias Mäke in ihrem Dorfladen. Spätestens Ende kommenden Jahres soll Schluss sein.
Bärbel Mäke will spätestens Ende 2026 ihren Tante-Emma-Laden in Heidersdorf schließen. Sie ist eine Frau, die Geselligkeit mag, die für ihre Kunden da sein möchte. Doch es kommen immer weniger.
Georg Müller
17:57 Uhr
2 min.
Auto fährt in einen Fußgänger - vier Verletzte
Mehrere Rettungskräfte eilten zu dem Unfallort.
In Münsingen erfasst ein Auto einen Fußgänger. Die Polizei nennt einen möglichen Grund für den Vorfall. Was bisher bekannt ist.
17:30 Uhr
4 min.
Halloween im Vogtland: Wo man sich überall schaurig-schön gruseln kann
Wer die „Zone 22“ in Plohn besucht, braucht starke Nerven.
Geschnitze Kürbisse, heile Kürbisse, leuchtende Kürbisse - Mittwoch bis Samstag dreht sich alles um das runde Gemüse. Im ganzen Vogtland locken Halloween-Veranstaltungen. Welche liegen in der Nähe?
Gunter Niehus, Ronny Hager und Nancy Dietrich
23.10.2025
4 min.
Ausflugstipps für das Wochenende im Vogtland: Herbstfeste locken mit Neuerungen
Bettina Liedtke, Andrea Böttcher, Kristin Morgner, Simone Süß (v. l.) bereiten die Deko für das Herbstfest an den Weberhäusern in Plauen mit lustigen Kürbisgesichtern vor.
Motörhead-Fans kommen auf ihre Kosten: Die Tribute-Band Motörizer spielt in Plauen. Einen besonderen Auftritt gibt es auch in Reichenbach. Außerdem warten Neues und Bewährtes bei den Herbstfesten.
Florian Wunderlich
17:52 Uhr
4 min.
Heidi Klum als monströse Medusa - Tom zu Stein erstarrt
Klum erscheint als Medusa, ihr Mann als versteinerter griechischer Soldat.
In diesem Jahr wollte Heidi Klum auf ihrer traditionellen Halloween-Party in New York ein besonders hässliches Kostüm präsentieren. Es scheint ihr gelungen.
Holger Mehlig, dpa
