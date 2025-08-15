Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Bei einem Unfall bei Lengenfeld ist es zu einem Totalschaden gekommen.
Bei einem Unfall bei Lengenfeld ist es zu einem Totalschaden gekommen.
Auerbach
Totalschaden: 17-Jähriger verliert im Vogtland Kontrolle über Teleskoplader
Redakteur
Von Jonas Patzwaldt
Laut Polizei sollen bei dem Unfall 100.000 Euro Schaden entstanden sein. Wie es dazu kam.

Ein 17-Jähriger ist am Donnerstagnachmittag mit einem Teleskoplader in Schönbrunn bei Lengenfeld verunglückt. Laut Polizei erlitt er dem Aufprall gegen einen Baum leichte Verletzungen. Der Fahrer saß in einer geschlossenen Kabine. Am Fahrzeug entstand ein Totalschaden.
