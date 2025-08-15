Totalschaden: 17-Jähriger verliert im Vogtland Kontrolle über Teleskoplader

Auerbach
Laut Polizei sollen bei dem Unfall 100.000 Euro Schaden entstanden sein. Wie es dazu kam.
Ein 17-Jähriger ist am Donnerstagnachmittag mit einem Teleskoplader in Schönbrunn bei Lengenfeld verunglückt. Laut Polizei erlitt er dem Aufprall gegen einen Baum leichte Verletzungen. Der Fahrer saß in einer geschlossenen Kabine. Am Fahrzeug entstand ein Totalschaden.
