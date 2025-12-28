Traditioneller Markt im Vogtland fasziniert mit Handwerkskunst

Auerbach
Er ist Tradition: Der Markt zwischen den Jahren zog am Sonntag zahlreiche Besucher nach Trieb. Vor allem die Handwerkskunst sorgt für Staunen.
Mit Glühwein und deftigen Speisen, dazu Lagerfeuer und Büchsenschießen lockte am Sonntag der traditionelle Markt zwischen den Jahren in den Falkensteiner Ortsteil Trieb. Für Staunen sorgte bei den Besuchern in den Dorfstuben Ottomar Heckel (Foto) mit seinen Schnitzereien aus Holz. Wer wollte, konnte seine Fähigkeiten bei Mitmachangeboten wie...
