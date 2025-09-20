Tragischer Unfall mit Maishäcksler: 85-Jähriger stirbt in Treuen

Auerbach
Bei einem Unfall auf einem Maisfeld ist am Freitag ein Mann gestorben. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.
Einen tragischen Unfall hat es am Freitagvormittag in Hartmannsgrün, einem Ortsteil von Treuen gegeben. Wie die Polizei am Samstag berichtete, war ein 85-jähriger Mann in einen Maishäcksler geraten und wurde dabei tödlich verletzt. Das Unglück hatte sich auf einem Feld nahe der Alten Weißensander Straße ereignet. Laut Polizei lief dort...
