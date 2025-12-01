Trauer um den Hüter historischer Postkarten: Wer kümmert sich nun um Rodewischs Stadtgeschichte?

Die Rodewischer trauern um Heimatforscher Gerd Bertele. Im Alter von 82 Jahren starb er bereits am Totensonntag. Er hinterlässt einen Schatz an Schriften und Karten aus dem vorigen Jahrhundert.

Wen können Rodewischer jetzt fragen, wenn es um Vergangenes aus ihrer Stadt geht? Gerd Bertele hatte immer Antworten gewusst, historische Ereignisse mit Zahlen und besonders mit Fotos erleb- und nahbar ins Jetzt geholt. Mit seinem Tod hinterlässt der Ortschronist in der Stadt an der Göltzsch ein Vakuum historischen Wissens. Für viele sei Gerd...