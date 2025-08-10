Treffen der Freunde der Mineralogie im Vogtland: Bericht über Reise ins Sperrgebiet des Diamanten-Abbaus

Matthias Sehrig berichtet kommende Woche in Ellefeld in einem reich bebilderten Vortrag über seine Reise nach Namibia.

Über eine Mineraliensammel- und Sightseeingtour durch Namibia berichtet Matthias Sehrig beim nächsten Treffen der Freunde der Freunde der Mineralogie und Geologie in Auerbach. Es findet am kommenden Dienstag, ab 19 Uhr in der Gaststätte der Turnhalle Ellefeld statt. Gäste sind willkommen. Unter dem Motto „Im Sperrgebiet“ hat Matthias...