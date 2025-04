Trump, Selenskyj und der Frieden: Was sich ins Vogtland geflüchtete Ukrainer am meisten wünschen

Die bizarre Szene im Weißen Haus zwischen dem amerikanischen und ukrainischen Präsidenten stößt auf Unverständnis bei geflüchteten Kriegsopfern. Sie wollen Waffenruhe und noch etwas ganz Persönliches.

Daniela Erber erklärt gerade Relativsätze. Die ehrenamtliche Lehrerin schreibt Beispiele an das Whiteboard. Oksana eins, Oksana zwei und zwei Männer im mittleren Alter notieren sich alles genau. Alle sind konzentriert. Wollen lernen. Ihr Ziel: Das B1-Sprachzertifikat und so schnell wie möglich eine Aufenthaltserlaubnis für Deutschland. Am...